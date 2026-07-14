Seva Setu Portal: राशनकार्ड के लिए अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर, दुर्ग जिले में शुरू हुई घर बैठे आवेदन की सुविधा

नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से अब नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन प्रक्रिया पारदर्शी होगी, समय की बचत होगी और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा मिलने से लोगों को अपने आवेदन की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। राज्य सरकार का मानना है कि सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड सेवाओं का डिजिटलीकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सरल और प्रभावी बनाएगा। इससे पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन कार्ड और खाद्यान्न का लाभ सुनिश्चित किया जा सकेगा।