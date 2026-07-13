Fire Resistant Coating: देश के पुल और मशीनें अब होंगी ज्यादा सुरक्षित, IIT भिलाई ने विकसित की अनोखी स्मार्ट कोटिंग

IIT Bhilai Smart Coating: देश के पुल, औद्योगिक मशीनें, वाहन, समुद्री ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र के उपकरण अब जंग और आग से लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेंगे। आईआईटी भिलाई और आईआईटी पटना के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से ऐसी बहुउद्देशीय सुरक्षात्मक कोटिंग विकसित की है, जो धातु को जंग से बचाने के साथ आग से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोटिंग खारे पानी, नमी और प्रतिकूल मौसम में भी प्रभावी रहती है, जिससे धातु से बने ढांचों की उम्र बढऩे के साथ रखरखाव की लागत भी कम होगी। इस शोध का नेतृत्व आईआईटी भिलाई के रसायन विज्ञान विभाग के प्रो. संजीब बनर्जी ने किया। शोध दल में निशिकांत सिंह, स्वरूप मैती, सौमेन घोष और सुब्रत चट्टोपाध्याय शामिल रहे। शोध के परिणाम दुनिया की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिका एडवांस्ड फंक्शनल मैटेरियल्स में प्रकाशित हुए हैं।