दुबई के बाद साउथ अफ्रीका शिफ्ट हुआ महादेव सट्टा नेटवर्क, भिलाई के 100 से ज्यादा युवक लौटे, मैनेजमेंट अब पाकिस्तानी युवकों के हाथ!

कैंप एरिया, मदर टेरेसा निवासी सट्टा पट्टी लिखने वाला सौरभ ऑनलाइन सट्टा ठगी के नेटवर्क से बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहा। करीब दो महीने पहले दुबई स्थित उसके बंगले पर पुलिस ने छापा मारा था। करीब 5 हजार करोड़ की संपत्ति अटैच की गई थी। इसमें महंगी घडिय़ां, विला, नकद, जेवर और डिजिटल करेंसी शामिल थीं। डेढ़ महीने पहले वह कार से ओमान जा रहा था, जहां अवैध पासपोर्ट के कारण पकड़ा गया। जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह छूट गया। भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने के लिए लगातार दबाव बना रही हैं।