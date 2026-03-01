Mahadev Satta Case: सौरभ चंद्राकर की 1700 करोड़ की संपत्तियां अटैच, सट्टे के पैसे से बुर्ज खलीफा में खरीदा अपार्टमेंट, जानें पूरा मामला

जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने अवैध सट्टेबाजी से अर्जित धन को वैध दिखाने के लिए धन शोधन का सहारा लिया। इस रकम को देश और विदेश में रियल एस्टेट, लग्जरी बंगले, महंगी गाड़ियों और अन्य संपत्तियों में निवेश किया गया। ईडी का कहना है कि यह नेटवर्क लंबे समय से संगठित तरीके से संचालित हो रहा था और इसके जरिए करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार किया जा रहा था। एजेंसी की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है और आने वाले समय में इससे जुड़े अन्य लोगों पर भी शिकंजा कस सकता है।