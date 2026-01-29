राशनकार्ड e-KYC में बड़ा बदलाव, अब बुजुर्गों को नहीं जाना पड़ेगा दुकान तक, घर बैठे मिलेगी सुविधा…

घर बैठे e-KYC कराने के लिए हितग्राही को सबसे पहले मोबाइल के प्ले स्टोर से ‘मेरा e-KYC’ और ‘आधार फेस RD’ एप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद एप खोलकर आधार नंबर और आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP भरने के बाद Face e-KYC विकल्प चुनना होगा, जिससे मोबाइल का कैमरा खुलेगा। स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार चेहरा दिखाते ही कुछ ही सेकेंड में पहचान सत्यापन पूरा हो जाएगा।