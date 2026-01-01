जेल में ब्वॉय फ्रेंड के साथ प्रेमिका ने इस तरह मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

साथ ही इस वीडियो में खुदा गवाह फिल्म का गाना एडिट करके लगाया गया है। वायरल वीडियो में एनडीपीएस मामले में जेल भेजे गए तारकेश्नर के साथ उसकी प्रेमिका नेहा साथ मुलाकाती कक्ष में नजर आ रही है। बता दें कि जेल के मुलाकाती कक्ष में किसी भी तरह का कैमरा और मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद युवती का मोबाइल लेकर अंदर जाना सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। बता दें कि इसके पहले भी जेल के भीतर कसरत करते कैदी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है।