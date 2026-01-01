30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

रायपुर

जेल में ब्वॉय फ्रेंड के साथ प्रेमिका ने इस तरह मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

सेंट्रल जेल रायपुर के मुलाकाती कक्ष में विचाराधीन बंदी के साथ उसकी प्रेमिका ने जन्मदिन मनाते हुए वीडियो बनाया। साथ ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में युवती कहती दिख रही है कि जन्मदिन पर मैं उससे मिलने के लिए सेंट्रल जेल आई हूं। तकलीफ तो बहुत होती है वो आज

रायपुर

image

Rabindra Rai

Jan 30, 2026

जेल में ब्वॉय फ्रेंड के साथ प्रेमिका ने इस तरह मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

जेल में ब्वॉय फ्रेंड के साथ प्रेमिका ने इस तरह मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

सेंट्रल जेल रायपुर के मुलाकाती कक्ष में विचाराधीन बंदी के साथ उसकी प्रेमिका ने जन्मदिन मनाते हुए वीडियो बनाया। साथ ही उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस वीडियो में युवती कहती दिख रही है कि जन्मदिन पर मैं उससे मिलने के लिए सेंट्रल जेल आई हूं। तकलीफ तो बहुत होती है वो आज मेरे पास नहीं है। उसके जन्मदिन के मौके पर भी मैं उसके पास नहीं हूं पर मिलने के लिए आई हूं। उसका रिएक्शन देखती हूं कैसा है।

खुदा गवाह फिल्म का गाना एडिट करके लगाया

साथ ही इस वीडियो में खुदा गवाह फिल्म का गाना एडिट करके लगाया गया है। वायरल वीडियो में एनडीपीएस मामले में जेल भेजे गए तारकेश्नर के साथ उसकी प्रेमिका नेहा साथ मुलाकाती कक्ष में नजर आ रही है। बता दें कि जेल के मुलाकाती कक्ष में किसी भी तरह का कैमरा और मोबाइल फोन ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद युवती का मोबाइल लेकर अंदर जाना सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर सवालिया निशान उठ रहा है। बता दें कि इसके पहले भी जेल के भीतर कसरत करते कैदी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है।

सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी

मुलाकाती कक्ष में विचाराधीन कैदी की कथित मित्र द्वारा उसके जन्म दिन पर वीडियो बनाने के संबंध में जांच करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सीसीटीवी फुटेज का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जांच पर पाया गया कि कथित घटना ही नहीं हुई है।

शहर तीन हिस्सों में बंट गया

रायपुर कमिश्नरी लागू होने के बाद शहर तीन हिस्सों में बंट गया है। रायपुर नार्थ, सेंट्रल और वेस्ट जोन में क्राइम कंट्रोल के लिए टारगेट आधारित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किसी जोन में नशे के अवैध कारोबार को लेकर, तो किसी में रात में अड्डेबाजी और जुए-सट्टे व अन्य अवैध गतिविधियों को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सभी जोन के डीसीपी इसको लीड कर रहे हैं। बुधवार-गुरुवार की रात भी अलग-अलग जोन में पुलिस ने अभियान चलाया। डीडी नगर, टिकरापारा इलाके से आधा दर्जन सटोरिए पकड़े गए हैं।

रायपुर

