CG Land Rate: घर खरीदना हुआ और भी मुश्किल! जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी, जानें कितने प्रतिशत तक बढ़े रेट

जानकारी के मुताबिक, कुछ खास इलाकों में गाइडलाइन रेट में 20% से 25% की बढ़ोतरी की गई है। इससे ज़मीन, घर और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ेंगी। गाइडलाइन रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर पड़ेगा। इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन अब पहले से ज़्यादा महंगा हो जाएगा।