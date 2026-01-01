New Trend: टॉप 10 के छात्रों को रेडियो डायग्नोसिस मेडिसिन और पीडियाट्रिक विषय पसंद

रेडियो डायग्नोसिस व मेडिसिन पिछले 10 साल से नीट पीजी के टॉप-10 छात्रों की पसंद रही है। हाईकोर्ट के फैसले के पहले टॉप 10 में 6 छात्रों ने मेडिसिन व चार छात्रों ने रेडियोलॉजी की सीटें पसंद की थी। पहले ऑब्स एंड गायनी व पीडियाट्रिक विषय भी रहते थे। दूसरी ओर कंबाइंड आवंटन सूची में टॉप 20 में 20 छात्रों ने प्रदेश में पढ़ने में रुचि नहीं दिखाई है। यही कारण है कि टॉप-20 में स्टेट रैंक के 40वें तक के छात्रों को स्थान मिला है। इसका फायदा स्थानीय छात्रों को ही होगा, क्योंकि उन्हें अच्छी सीटें मिल गई हैं। इन छात्रों के नाम मेरिट सूची में थी, लेकिन च्वॉइस फिलिंग में रुचि नहीं दिखाई। इसका मतलब ये है कि इन छात्रों को दूसरे राज्यों व एम्स में पीजी की सीटें मिल गई होंगी। कुछ छात्रों ने ऑल इंडिया कोटे से प्रदेश में या अन्य राज्यों में प्रवेश लिया है। छात्र संबंधित कॉलेजों में 2 फरवरी तक प्रवेश ले सकते हैं।