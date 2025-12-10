CG News: 7 साल बाद गाइडलाइन दरों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए रायपुर में जमीनों का नया रेट

इस स्थिति के कारण संपत्ति खरीदारों, विक्रेताओं और पंजीयन कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। वर्तमान वार्ड संख्या और गाइडलाइन में दर्शाए गए वार्डों में भारी अंतर होने से गाइडलाइन दरों को लेकर भ्रम की स्थिति बनती थी। उदाहरण के तौर पर नगर निगम रायपुर के वार्ड क्रमांक 09 की गाइडलाइन में क्षेत्र वार्ड 26 के रूप में दर्ज था, जबकि वार्ड 07 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को गाइडलाइन में वार्ड 26 और 27 दिखाया गया था।