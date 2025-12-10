CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

वहीं, बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने भी आम जनता के लिए निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से बिना गर्म कपड़े पहने घर से न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा कि, अति आवश्यक काम होने पर ही गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले। इसके साथ ही अपने आस-पास अलाव जाए रखे जिससे ठंड से बचा जा सके।