रायपुर

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

CG Weather Update: मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग संभाग में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 10, 2025

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी

छत्तीसगढ़ में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड (Photo Patrika)

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लगातार चल रही तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अंबिकापुर जिले में तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है।

राजधानी रायपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर व दुर्ग संभाग में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, जशपुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, मुंगेली, सक्ती, सारंगढ़-बिलाईगढ़ और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, गरियाबंद, और महासमुंद दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा), और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग ने दी सलाह

वहीं, बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने भी आम जनता के लिए निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से बिना गर्म कपड़े पहने घर से न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कहा कि, अति आवश्यक काम होने पर ही गर्म कपड़े पहनकर घर से बाहर निकले। इसके साथ ही अपने आस-पास अलाव जाए रखे जिससे ठंड से बचा जा सके।

Updated on:

10 Dec 2025 09:27 am

Published on:

10 Dec 2025 09:24 am

