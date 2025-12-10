CG Promotion Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, अब प्रमोशन से पहले देनी होगी संपत्ति की पूरी जानकारी

CG Promotion Rules: राज्य सरकार ने लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में बदलाव किया है। इसके बाद पदोन्नति को लेकर सरकार अब सख्ती करने जा रही है। दरअसल, अफसरों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होती है। इस मामले में कई अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन बहुत से अफसर इसकी जानकारी नहीं देते हैं। इससे सरकार भी संतुष्ट नहीं है।