CG News: रेलवे की हाई-लेवल मीटिंग! अब रेल यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

CG News: रेलवे की ओर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई हाल्ट स्टेशनों पर मोबाइल-यूटीएस (एम-यूटीएस) से अनारक्षित टिकट देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत रायपुर मंडल के देवबलोदा चरोदा पैसेंजर हाल्ट और बिलासपुर मंडल के नागपुर रोड पैसेंजर हाल्ट स्टेशन पर सोमवार से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इससे पूर्व इन हाल्ट स्टेशनों पर कागज आधारित पूर्व-छपे टिकटों पर तारीख एवं समय की मुहर लगाकर टिकट जारी किए जाते थे।