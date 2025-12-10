10 दिसंबर 2025,

बुधवार

रायपुर

CG News: रेलवे की हाई-लेवल मीटिंग! अब रेल यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

CG News: रेलवे बोर्ड की ओर से कैटरिंग पॉलिसी 2017 में किए गए नवीन संशोधन के तहत प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट को कैटरिंग स्टॉल की नई श्रेणी के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 10, 2025

रेलवे की हाई-लेवल मीटिंग (photo source- Patrika)

रेलवे की हाई-लेवल मीटिंग (photo source- Patrika)

CG News: रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट की तर्ज पर अलग-अलग ब्रांड की खाद्य सामग्री मिले इसकी पहल की जा रही है। इसके लिए रेलवे के वाणिज्य विभाग की ओर से रेलवे जोन मुख्यालय बिलासपुर में विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें देश और विदेश के प्रतिष्ठित खाद्य एवं रिटेल ब्रांडों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

CG News: नई श्रेणी के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की

इस सम्मेलन का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट व कंपनी-स्वामित्व/संचालित सिंगल-ब्रांड प्रीमियम स्टोर्स की स्थापना के पर चर्चा करना था। ताकि यात्रियों को एयरपोर्ट की तरह विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

दरअसल रेलवे बोर्ड की ओर से कैटरिंग पॉलिसी 2017 में किए गए नवीन संशोधन के तहत प्रीमियम ब्रांड कैटरिंग आउटलेट को कैटरिंग स्टॉल की नई श्रेणी के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही अतिरिक्त, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रैवल एक्सेसरीज, स्पोर्ट्स, परिधान, फुटवियर और अन्य वस्तुओं के लिए भी सिंगल-ब्रांड प्रीमियम स्टोर्स स्थापित किए जाएंगे।

नॉन इंटरलॉकिंग के चलते 4 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी

पूर्व तटीय रेलवे खुर्दा रोड मंडल के राज आठगढ़ स्टेशन पर तीसरी एवं चौथी लाइन कमीशनिंग के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। इसके चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से गुजरने वाली चार ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलेंगी।

11 से 19 दिसम्बर तक 18426 पुरी-दुर्ग एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया खुर्दा रोड-विजयनगरम-रायगड़ा-टिटिलागढ़-लखौली होकर दुर्ग जाएगी।

11 से 19 दिसम्बर तक 18425 दुर्ग-पुरी एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया लखौली-टिटिलागढ़-रायगड़ा-विजयनगरम-खुर्दा रोड होकर पुरी जाएगी।

12, 13 व 16 दिसम्बर को गाड़ी 20807 विशाखापटनम-अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया विजयनगरम-रायगड़ा-संबलपुर-झारसुगुड़ा रोड-ईब होकर अमृतसर जाएगी।

10, 13, 14 व 17 दिसम्बर को गाड़ी 20808 अमृतसर-विशाखापटनम हीराकुंड एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग व्हाया ईब-झारसुगुड़ा रोड-संबलपुर-रायगड़ा-विजयनगरम होकर विशाखापटनम जाएगी।

रायपुर-बिलासपुर के हाल्ट स्टेशनों पर मोबाइल यूटीएस शुरू

CG News: रेलवे की ओर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई हाल्ट स्टेशनों पर मोबाइल-यूटीएस (एम-यूटीएस) से अनारक्षित टिकट देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत रायपुर मंडल के देवबलोदा चरोदा पैसेंजर हाल्ट और बिलासपुर मंडल के नागपुर रोड पैसेंजर हाल्ट स्टेशन पर सोमवार से इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इससे पूर्व इन हाल्ट स्टेशनों पर कागज आधारित पूर्व-छपे टिकटों पर तारीख एवं समय की मुहर लगाकर टिकट जारी किए जाते थे।

अब डिजिटल प्रक्रिया से ही टिकट दी जाएंगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि मैनुअल टिकङ्क्षटग से संबंधित संभावित त्रुटियों एवं हेरफेर की संभावनाएं भी समाप्त होंगी। दपूमरे के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय ने मुख्य वाणिज्य निरीक्षक (मुख्यालय) बिनॉय कांति सरदार को यूटीएस (एम-यूटीएस) प्रणाली को लागू कराने के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है।

Updated on:

10 Dec 2025 09:05 am

Published on:

10 Dec 2025 09:04 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: रेलवे की हाई-लेवल मीटिंग! अब रेल यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

