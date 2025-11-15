CG News: रेलवे की बड़ी लापरवाही! स्टेशन के डिसप्ले बोर्ड 4 महीने से बंद, हादसे का बढ़ा खतरा

कोच डिस्प्ले बोर्ड बंद (photo source- Patrika)
CG News: रायगढ़ के रेलवे प्रबंधन की लापरवाही यात्रियों के भारी पड़ रही है। हालात यह है कि ट्रेन आने पर बोगियों के खड़े होने की जानकारी देने वाला डिसप्ले बोर्ड पिछले चार माह से खराब होकर बंद हो चुका है। इसमें अब तक सुधार नहीं कराया जा सका। ऐसे में यात्रियों को परेशानी झेलना पड़ रहा है। अक्सर यात्रियों को छोटे बच्चों के साथ दौड़ लगा कर बोगी खोजते हुए देखा जा सकता है। रेलवे प्रबंधन की इस लापरवाही किसी दिन बड़ी अनहोनी घटना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।
पिछले चार माह से स्टेशन के प्लेटफार्म में लगाए गए कोच डिसप्ले बोर्ड खराब हो गया है। इससे यात्री ट्रेनों के आने पर कौन सा कोच कहां पर खड़ी होगी, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। इससे हर दिन यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग को भी है, लेकिन सुधार को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बरसात के समय तेज अंधड व गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश हुई थी, तभी यह समस्या आई है। दो नंबर और तीन नंबर प्लेटफार्म का कोच डिसप्ले बोर्ड आधे से ज्यादा बंद है।
वहीं एक नंबर प्लेटफार्म का कोच डिस्प्लेट चालू तो हो गया है, लेकिन उसमें बोगी सेट नहीं हो पाता है। इससे बोर्ड में अलग दिखाता है और ट्रेन की बोगी अलग खड़ी होती है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा समस्या महिला, बुजुर्ग व बच्चों को हो रही है। इसकी वजह से हालात यह बन रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचती है तो वे अपने कोच में जाने के लिए दौड़ लगाते हैं। इससे कई बार प्लेटफार्म पर वे गिर भी जाते हैं।
विभागीय कर्मचारियों की मानें तो विगत चार माह में कई बार कोच डिसप्ले बोर्ड का सुधार किया गया है, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद फिर से खराबी आ रही है। कुछ कोच डिसप्ले चालू तो है, लेकिन उसमें बोगी सेट नहीं हो पाता है, इसके चलते कोच और डिसप्ले बोर्ड अलग-अलग दिखाई देता है।
CG News: ट्रेन आने के समय स्टेशन में जनरल व एसी कोच की जानकारी अनांउस के जरिए दी जाती है। इससे इन बोगी के यात्री या तो आगे या पीछे जाकर खडे़ हो जाते हैं। उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन स्लीपर कोच के यात्रियों को हर दिन अपने कोच में बैठने के लिए दौड़ना पड़ रहा है। वहीं कई बार यात्री अलग बोगी में चढ़कर अंदर-अंदर ही अपने कोच तक जाते हैं, इससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है।
स्टेशन आने वाले यात्रियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि सबसे ज्यादा दिक्कत स्लीपर कोच के यात्रियों को होती है, क्योंकि स्लीपर के यात्री अधिक होते हैं और कोच की सही जानकारी नहीं मिलने की स्थिति में ट्रेन आने के समय प्लेटफार्म पर खडे़ हो जाते हैं और जैसे ही ट्रेन खड़ी होती है तो अपने कोच में जाने के लिए दौड़ा-भागी करनी पड़ रही है।
कोच डिसप्ले बोर्ड में खराबी की जानकारी स्टाफ द्वारा मिली है। इससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। बहुत जल्द इसका सुधार हो जाएगा: एसएस महापात्रे, स्टेशन मास्टर,रायगढ़
