CG News: रेलवे की बड़ी लापरवाही! स्टेशन के डिसप्ले बोर्ड 4 महीने से बंद, हादसे का बढ़ा खतरा

पिछले चार माह से स्टेशन के प्लेटफार्म में लगाए गए कोच डिसप्ले बोर्ड खराब हो गया है। इससे यात्री ट्रेनों के आने पर कौन सा कोच कहां पर खड़ी होगी, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। इससे हर दिन यात्रियों को परेशान होना पड़ रहा है। इसकी जानकारी संबंधित विभाग को भी है, लेकिन सुधार को लेकर कोई ठोस पहल नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बरसात के समय तेज अंधड व गरज-चमक के साथ जोरदार बारिश हुई थी, तभी यह समस्या आई है। दो नंबर और तीन नंबर प्लेटफार्म का कोच डिसप्ले बोर्ड आधे से ज्यादा बंद है।