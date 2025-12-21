21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

मम्मी पापा साॅरी, आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दी… सुसाइड नोट लिखकर BSC की छात्रा ने दे दी जान, मचा हड़कंप

B.Sc. student commits suicide: पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रह रही 20 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रिंसी कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जमशेदपुर (टाटा), झारखंड की रहने वाली थी...

2 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Dec 21, 2025

बीएससी की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बीएससी की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)

B.Sc. student commits suicide: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रह रही 20 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रिंसी कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जमशेदपुर (टाटा), झारखंड की रहने वाली थी और जिंदल यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी।

यह घटना 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। प्रिंसी का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए खुद को पढ़ाई में कमजोर बताया है और परिजनों पर पड़े आर्थिक बोझ को लेकर आत्मग्लानि व्यक्त की है।

मोबाइल कॉल रिसीव नहीं होने पर परिजनों को हुआ शक

मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार की शाम करीब 8:30 बजे प्रिंसी के परिजन उसे मोबाइल पर लगातार कॉल कर रहे थे। कई बार कॉल करने के बावजूद जब छात्रा ने फोन रिसीव नहीं किया, तो परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद उन्होंने हॉस्टल की वार्डन को फोन कर छात्रा के बारे में जानकारी ली।

परिजनों की सूचना मिलने पर हॉस्टल वार्डन छात्रा के कमरे तक पहुंचीं। वहां देखा गया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद वार्डन ने किसी तरह खिड़की से झांककर देखा, तो छात्रा (B.Sc. student commits suicide) फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। तत्काल अन्य छात्राओं को सूचना दी गई और मामले की जानकारी पूंजीपथरा पुलिस को दी गई।

पुलिस को दी गई सूचना, शव भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए

घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसे जांच का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में प्रिंसी ने लिखा है- “सॉरी मम्मी-पापा, मैं आप लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाई। मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दिया। आपके सेविंग अकाउंट का पैसा भी लग रहा है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं हूं। मम्मी-पापा सॉरी, मैं आप लोगों का नाम खराब कर रही हूं।” सुसाइड नोट से यह संकेत मिल रहा है कि छात्रा मानसिक दबाव और आत्मग्लानि से जूझ रही थी, हालांकि आत्महत्या (B.Sc. student commits suicide) के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

पुलिस का कहना- जांच के बाद ही स्पष्ट होंगे मौत के कारण

पूंजीपथरा थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। साथ ही छात्रा के सहपाठियों, हॉस्टल स्टाफ और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्रा किसी प्रकार के मानसिक दबाव, शैक्षणिक तनाव या अन्य समस्या से तो नहीं गुजर रही थी।

हॉस्टल और यूनिवर्सिटी परिसर में शोक का माहौल

इस घटना के बाद जिंदल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल परिसर में शोक का माहौल है। छात्राएं सदमे में हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के (B.Sc. student commits suicide) रायगढ़ पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

ये भी पढ़ें

CRPF Jawan Suicide: BSF जवान ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मचा हड़कंप
नारायणपुर
नारायणपुर में तैनात बीएसएफ जवान ने की आत्महत्या, सर्विस रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / मम्मी पापा साॅरी, आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दी… सुसाइड नोट लिखकर BSC की छात्रा ने दे दी जान, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

19, 20 व 21 दिसंबर को कोहरे का 'येलो अलर्ट' जारी

कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
रायगढ़

New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग

नए विद्युत संभाग बनाने मिली हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

दो सगे भाइयों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, जानें कैसे हुआ हादसा?

मौत (Photo source- Patrika)
रायगढ़

New Rail Line: चौथी रेल लाइन का काम पूरा.. यात्रियों को मिली बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगी ट्रेन

New rail Line in cg
रायगढ़

बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म

CG Rape Case: बहला-फुसलाकर आरोपी ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, 20 साल कैद की सुनाई गई सजा...(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.