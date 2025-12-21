मम्मी पापा साॅरी, आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दी… सुसाइड नोट लिखकर BSC की छात्रा ने दे दी जान, मचा हड़कंप

पुलिस को मिले सुसाइड नोट में प्रिंसी ने लिखा है- “सॉरी मम्मी-पापा, मैं आप लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाई। मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दिया। आपके सेविंग अकाउंट का पैसा भी लग रहा है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं हूं। मम्मी-पापा सॉरी, मैं आप लोगों का नाम खराब कर रही हूं।” सुसाइड नोट से यह संकेत मिल रहा है कि छात्रा मानसिक दबाव और आत्मग्लानि से जूझ रही थी, हालांकि आत्महत्या (B.Sc. student commits suicide) के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।