मम्मी पापा साॅरी, आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दी… सुसाइड नोट लिखकर BSC की छात्रा ने दे दी जान, मचा हड़कंप

बीएससी की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
B.Sc. student commits suicide: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। पूंजीपथरा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित जिंदल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में रह रही 20 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान प्रिंसी कुमारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से जमशेदपुर (टाटा), झारखंड की रहने वाली थी और जिंदल यूनिवर्सिटी में बीएससी की पढ़ाई कर रही थी।
यह घटना 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। प्रिंसी का शव हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। छात्रा के कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए खुद को पढ़ाई में कमजोर बताया है और परिजनों पर पड़े आर्थिक बोझ को लेकर आत्मग्लानि व्यक्त की है।
मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार की शाम करीब 8:30 बजे प्रिंसी के परिजन उसे मोबाइल पर लगातार कॉल कर रहे थे। कई बार कॉल करने के बावजूद जब छात्रा ने फोन रिसीव नहीं किया, तो परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद उन्होंने हॉस्टल की वार्डन को फोन कर छात्रा के बारे में जानकारी ली।
परिजनों की सूचना मिलने पर हॉस्टल वार्डन छात्रा के कमरे तक पहुंचीं। वहां देखा गया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कई बार आवाज देने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद वार्डन ने किसी तरह खिड़की से झांककर देखा, तो छात्रा (B.Sc. student commits suicide) फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी। तत्काल अन्य छात्राओं को सूचना दी गई और मामले की जानकारी पूंजीपथरा पुलिस को दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पूंजीपथरा पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसे जांच का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को मिले सुसाइड नोट में प्रिंसी ने लिखा है- “सॉरी मम्मी-पापा, मैं आप लोगों की इच्छा के अनुरूप नहीं कर पाई। मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दिया। आपके सेविंग अकाउंट का पैसा भी लग रहा है। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं हूं। मम्मी-पापा सॉरी, मैं आप लोगों का नाम खराब कर रही हूं।” सुसाइड नोट से यह संकेत मिल रहा है कि छात्रा मानसिक दबाव और आत्मग्लानि से जूझ रही थी, हालांकि आत्महत्या (B.Sc. student commits suicide) के पीछे के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।
पूंजीपथरा थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। साथ ही छात्रा के सहपाठियों, हॉस्टल स्टाफ और यूनिवर्सिटी प्रबंधन से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि छात्रा किसी प्रकार के मानसिक दबाव, शैक्षणिक तनाव या अन्य समस्या से तो नहीं गुजर रही थी।
इस घटना के बाद जिंदल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल परिसर में शोक का माहौल है। छात्राएं सदमे में हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों के (B.Sc. student commits suicide) रायगढ़ पहुंचने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
