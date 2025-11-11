High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी (Photo Patrika)
High Alert in Raipur: राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ। धमाके को अधिकारिक तौर पर फिलहाल आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया है लेकिन इसे आतंकी घटना जैसी मानकर एनआइए सहित जांच एजेंसियां हर एंगल से तहकीकात कर कर रही हैं। इसके बाद रायपुर में पुलिस अलर्ट मोड में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मंगलवार सुबह विशेष जांच अभियान चलाया गया. डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर को स्कैन किया. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।
बता दें कि बीती रात पुलिस प्रशासन ने शहर के प्रमुख स्थानों- रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया. किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस की टीमें सक्रिय कर दी गई हैं. एससपी ने सभी थाना प्रभारियों को विशेष सतर्कता बरतने और रात-दिन लगातार पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए. पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है, जबकि बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड को भी तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं
लाल किला विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। पुलिस प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट और शहर के सभी भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। रायपुर एयरपोर्ट पर CISF टीम ने यात्रियों और लगेज की अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा और संभावित खतरों से बचाव के लिए यात्री आने-जाने से पहले अपनी पहचान और सामान की जांच करवा रहे हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर RPF और GRP की संयुक्त टीम हर यात्री पर कड़ी नजर रख रही है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बल तैनात हैं।
सुरक्षा के मद्देनजर शहर के प्रमुख चौक और सड़कों पर CCTV कैमरों और अन्य निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दी जा सके। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर सावधानीपूर्वक कदम उठाए जा रहे हैं।
रायपुर पुलिस ने सभी सुरक्षा बलों को सक्रिय रहने और त्वरित प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार, राजधानी रायपुर में हाई अलर्ट और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नागरिकों को भी सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोककर शहर में सुरक्षित माहौल बनाए रखा जाए।
