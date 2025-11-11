High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग

High Alert in Raipur: राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ। धमाके को अधिकारिक तौर पर फिलहाल आतंकी घटना घोषित नहीं किया गया है लेकिन इसे आतंकी घटना जैसी मानकर एनआइए सहित जांच एजेंसियां हर एंगल से तहकीकात कर कर रही हैं। इसके बाद रायपुर में पुलिस अलर्ट मोड में है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मंगलवार सुबह विशेष जांच अभियान चलाया गया. डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर को स्कैन किया. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई है।