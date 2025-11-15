CG News: रेलवे स्टेशन के पास सड़ी-गली हालत में मिला नर कंकाल, इलाके में मचा हड़कंप!

झाड़ियाें में मिला नर कंकाल (photo source- Patrika)
CG News: कुम्हारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों के अंदर सड़ी-गली हालत में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव काफी समय से पड़े रहने के कारण पूरी तरह गल चुका था और पहचान करना मुश्किल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर कचांदूर स्थित सीसीएम मेडिकल कॉलेज पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के अनुसार, राजेश नाम का स्थानीय व्यक्ति अपनी बकरियों को रेलवे लाइन किनारे चरा रहा था, तभी अचानक बकरियां घबराकर इधर-उधर भागने लगीं। राजेश को किसी अनहोनी की शंका हुई और जब वह झाड़ियों की ओर गया, तो अंदर मानव कंकाल पड़े होने का चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। राजेश ने तत्काल डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी।
CG News: मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मर्ग कायम किया और कंकाल की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस आसपास के थानों में लापता व्यक्तियों की जानकारी भी मंगवा रही है। फिलहाल कंकाल किसका है और उसकी मौत कैसे हुई-इसकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
