Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

CG News: रेलवे स्टेशन के पास सड़ी-गली हालत में मिला नर कंकाल, इलाके में मचा हड़कंप!

CG News: कुम्हारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में सड़ी-गली हालत में नर कंकाल मिला। पुलिस ने कंकाल को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और पहचान की जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

दुर्ग

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 15, 2025

झाड़ियाें में मिला नर कंकाल (photo source- Patrika)

झाड़ियाें में मिला नर कंकाल (photo source- Patrika)

CG News: कुम्हारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों के अंदर सड़ी-गली हालत में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव काफी समय से पड़े रहने के कारण पूरी तरह गल चुका था और पहचान करना मुश्किल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर कचांदूर स्थित सीसीएम मेडिकल कॉलेज पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

CG News: मानव कंकाल पड़े होने का चौंकाने वाला दृश्य

जानकारी के अनुसार, राजेश नाम का स्थानीय व्यक्ति अपनी बकरियों को रेलवे लाइन किनारे चरा रहा था, तभी अचानक बकरियां घबराकर इधर-उधर भागने लगीं। राजेश को किसी अनहोनी की शंका हुई और जब वह झाड़ियों की ओर गया, तो अंदर मानव कंकाल पड़े होने का चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। राजेश ने तत्काल डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा खुलासा

CG News: मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मर्ग कायम किया और कंकाल की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पुलिस आसपास के थानों में लापता व्यक्तियों की जानकारी भी मंगवा रही है। फिलहाल कंकाल किसका है और उसकी मौत कैसे हुई-इसकी जांच जारी है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।

ये भी पढ़ें

High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग
रायपुर
High Alert in Raipur: दिल्ली में ब्लास्ट के बाद रायपुर में अलर्ट जारी, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर तगड़ी चेकिंग

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 05:22 pm

Published on:

15 Nov 2025 05:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / CG News: रेलवे स्टेशन के पास सड़ी-गली हालत में मिला नर कंकाल, इलाके में मचा हड़कंप!

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

धान के कटोरे में सब्जियों की हरियाली! हर साल 67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, अरब देशों तक छत्तीसगढ़ की दमक..

धान के कटोरे में सब्जियों की हरियाली! हर साल 67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, अरब देशों तक छत्तीसगढ़ की दमक..(photo-patrika)
दुर्ग

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
दुर्ग

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश…

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री कराएंगे 4500 परिवारों का PM आवास गृह प्रवेश...(photo-patrika)
दुर्ग

इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली…

इज्जत के नाम पर हत्या! गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे युवक की भाइयों ने पीट-पीटकर ली जान, मां बोली...(photo-patrika)
दुर्ग

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान की सख्ती! बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पंपों की सप्लाई रोकी गई…

‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ अभियान की सख्ती! बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर दो पंपों की सप्लाई रोकी गई...(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.