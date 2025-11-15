CG News: रेलवे स्टेशन के पास सड़ी-गली हालत में मिला नर कंकाल, इलाके में मचा हड़कंप!

CG News: कुम्हारी रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों के अंदर सड़ी-गली हालत में एक नर कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि शव काफी समय से पड़े रहने के कारण पूरी तरह गल चुका था और पहचान करना मुश्किल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को कब्जे में लेकर कचांदूर स्थित सीसीएम मेडिकल कॉलेज पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।