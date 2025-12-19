19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

Pandit Pradeep Mishra: कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश… दुर्ग में उमड़ी श्रद्धा की लहर, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा पंडाल

ShivaKatha in CG: दुर्ग जिले के कुबेरश्वर धाम सिहोर के अंतरराष्ट्रीय शिवकथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा की शिवकथा भगवान पाश्र्वनाथ की तीर्थ भूमि ग्राम नगपुरा में आयोजित हो रही है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Dec 19, 2025

Pandit Pradeep Mishra: कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश... दुर्ग में उमड़ी श्रद्धा की लहर, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा पंडाल(photo-patrika)

Pandit Pradeep Mishra: कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश... दुर्ग में उमड़ी श्रद्धा की लहर, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा पंडाल(photo-patrika)

Pandit Pradeep Mishra: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुबेरश्वर धाम सिहोर के अंतरराष्ट्रीय शिवकथा वाचक पं. प्रदीप मिश्रा की शिवकथा भगवान पाश्र्वनाथ की तीर्थ भूमि ग्राम नगपुरा में आयोजित हो रही है। कथा के दूसरे दिन पं. मिश्रा ने शिव भक्ति का गूढ़ संदेश जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही मानव जीवन को परमात्मा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए कहा कि मानव जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर की शरण में जाना है।

भगवान शिव किस रूप में, किस समय और कहां दर्शन देंगे, यह वही जानते हैं। भक्त का कर्तव्य है कि वह निष्काम भाव से श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करें। जब भक्ति सच्चे मन से की जाती है, तो महादेव स्वयं भक्त के जीवन में प्रवेश कर उसके कष्ट हर लेते हैं।

Pandit Pradeep Mishra: घर से रूकेगा अपराध

पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कथा में बताया कि अगर स्त्री अपने परिवार में सही शिक्षा और संस्कार का माहौल बनाती है, तो अपराध निश्चित रूप से रुक सकते हैं। यही घर के संस्कार ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। समाज की समस्याओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, आजकल लोग रिश्तों में गहराई नहीं, बल्कि मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं। परिवार में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि यह मानसिकता रिश्तों को कमजोर बना रही है।

हर-हर महादेव के जयकारे गूंजे

इस दौरान भगवान तीर्थकर पाश्र्वनाथ नगपुरा की धरती शिवभक्ति के रंग में सराबोर हो गई। कथा पंडाल में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य, करुणा और भक्ति के पथ पर चलने का संकल्प लिया।

आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए दुर्ग पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही थी और लगभग 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। श्रद्धालुओं ने शांति और सुरक्षा के बीच कथा का जमकर आनंद लिया।

बच्चों को शब्दों से नहीं, संस्कार प्रदान कर गढ़ें

पं. मिश्रा ने कहा, कथा सुनना तभी सार्थक है जब उसे अपने जीवन में उतारा जाए। सिर्फ मंदिर जाना या कथा सुनना पर्याप्त नहीं, आचरण में बदलाव सच्ची भक्ति है। इसके अलावा उन्होंने परिवार का महत्व बताते हुए कहा कि पति-पत्नी का संबंध आध्यात्मिक यात्रा का सहयात्री होता है और घर का वातावरण ही समाज को सही दिशा देता है।

घर में संवाद, संस्कार और संयम का माहौल हो तो अपराधों पर काबू पाया जा सकता है। पं. मिश्रा ने मां को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को शब्दों से नहीं, बल्कि संस्कारों से गढ़ा जाता है। वहीं, पत्नी को भी यह संदेश दिया कि वह अपने पति को प्रेमपूर्वक सही दिशा में मार्गदर्शन दे सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 01:09 pm

Published on:

19 Dec 2025 01:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Pandit Pradeep Mishra: कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश… दुर्ग में उमड़ी श्रद्धा की लहर, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा पंडाल

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सड़क हादसा: डंप ट्रक–बाइक टक्कर में युवक-युवती की मौत, एक गंभीर

दुर्ग में हाइवा-बाइक की टक्कर (photo source- Patrika)
दुर्ग

102 धान खरीदी केंद्रों में टोकन लिमिट बढ़ी

धान खरीदी केंद्रों में बढ़ाई गई प्रतिदिन की लिमिट (photo source- Patrika)
दुर्ग

दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी…

दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी...(photo-patrika)
दुर्ग

ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार

ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार(photo-patrika)
दुर्ग

CG Road Accident: दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, बाइक भिड़ंत में टेक्नीशियन की मौत, एक युवक गंभीर

CG Accident News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, आमने-सामने की टक्कर में दो युवकों की मौत, मचा हड़कंप(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.