Pandit Pradeep Mishra: कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश… दुर्ग में उमड़ी श्रद्धा की लहर, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा पंडाल

पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कथा में बताया कि अगर स्त्री अपने परिवार में सही शिक्षा और संस्कार का माहौल बनाती है, तो अपराध निश्चित रूप से रुक सकते हैं। यही घर के संस्कार ही समाज में बदलाव ला सकते हैं। समाज की समस्याओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, आजकल लोग रिश्तों में गहराई नहीं, बल्कि मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं। परिवार में मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि यह मानसिकता रिश्तों को कमजोर बना रही है।