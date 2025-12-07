ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार

रोहित ने अपना मोबाइल बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। 5 दिसंबर की सुबह कुम्हारी के एक नंबर से संपर्क कर खुद को खरीदार बताने वाले युवक ने फोन खरीदने में रुचि दिखाई और सौदा आगे बढ़ाने के लिए उसे रायपुर-दुर्ग रोड स्थित टाटीबंध पेट्रोल पंप के पास बुलाया। रोहित अपने दोस्त दीपक साहू के साथ स्कूटी पर तय स्थान पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद 24–25 वर्ष के दो युवक बाइक से वहां आए और मोबाइल की जांच-पड़ताल करने के बाद 22 हजार में खरीदने की बात कही।