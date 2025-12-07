ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार(photo-patrika)
CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन खरीद-फरोख्त के नाम पर ठगी और झपटमारी का मामला सामने आया है। खमतराई निवासी 22 वर्षीय एम.कॉम छात्र रोहित देवांगन को अपना मोबाइल फोन बेचने की कीमत चुकानी पड़ी। आरोपी युवक 22 हजार रुपए में खरीदने का झांसा देकर उसका फोन, चार्जर, बिल और पूरा बॉक्स झपटकर फरार हो गए। वारदात कुम्हारी थाना क्षेत्र में हुई है।
रोहित ने अपना मोबाइल बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। 5 दिसंबर की सुबह कुम्हारी के एक नंबर से संपर्क कर खुद को खरीदार बताने वाले युवक ने फोन खरीदने में रुचि दिखाई और सौदा आगे बढ़ाने के लिए उसे रायपुर-दुर्ग रोड स्थित टाटीबंध पेट्रोल पंप के पास बुलाया। रोहित अपने दोस्त दीपक साहू के साथ स्कूटी पर तय स्थान पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद 24–25 वर्ष के दो युवक बाइक से वहां आए और मोबाइल की जांच-पड़ताल करने के बाद 22 हजार में खरीदने की बात कही।
दोनों युवकों ने कैश नहीं होने की बात कहकर कहा कि वे कुम्हारी के एटीएम से पैसे निकालकर तुरंत रकम दे देंगे। इस पर रोहित फोन, चार्जर और बिल को बॉक्स में रखकर उनके साथ कुम्हारी की ओर चल दिया। टोल प्लाजा पार करने के बाद अमृततुल्य चाय दुकान के पास पहुंचते ही बाइक सवार युवक अचानक रोहित की स्कूटी के बिल्कुल पास आए और पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से मोबाइल का बॉक्स जोर से झपट लिया।
इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया देता, दोनों बदमाश तेज रफ्तार में कुम्हारी की ओर भाग गए। छात्र ने कुछ दिनों तक अपने स्तर पर मोबाइल खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः उसने 6 दिसंबर को कुम्हारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मोबाइल नंबर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
