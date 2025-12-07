7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दुर्ग

ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार

CG Online Fraud: ऑनलाइन खरीद-फरोख्त के नाम पर ठगी और झपटमारी का मामला सामने आया है। खमतराई निवासी 22 वर्षीय एम.कॉम छात्र रोहित देवांगन को अपना मोबाइल फोन बेचने की कीमत चुकानी पड़ी।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Dec 07, 2025

ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार(photo-patrika)

ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार(photo-patrika)

CG Online Fraud: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ऑनलाइन खरीद-फरोख्त के नाम पर ठगी और झपटमारी का मामला सामने आया है। खमतराई निवासी 22 वर्षीय एम.कॉम छात्र रोहित देवांगन को अपना मोबाइल फोन बेचने की कीमत चुकानी पड़ी। आरोपी युवक 22 हजार रुपए में खरीदने का झांसा देकर उसका फोन, चार्जर, बिल और पूरा बॉक्स झपटकर फरार हो गए। वारदात कुम्हारी थाना क्षेत्र में हुई है।

रोहित ने अपना मोबाइल बेचने के लिए OLX पर विज्ञापन डाला था। 5 दिसंबर की सुबह कुम्हारी के एक नंबर से संपर्क कर खुद को खरीदार बताने वाले युवक ने फोन खरीदने में रुचि दिखाई और सौदा आगे बढ़ाने के लिए उसे रायपुर-दुर्ग रोड स्थित टाटीबंध पेट्रोल पंप के पास बुलाया। रोहित अपने दोस्त दीपक साहू के साथ स्कूटी पर तय स्थान पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद 24–25 वर्ष के दो युवक बाइक से वहां आए और मोबाइल की जांच-पड़ताल करने के बाद 22 हजार में खरीदने की बात कही।

CG Online Fraud: ऑनलाइन खरीद-बिक्री के नाम पर ठगी

दोनों युवकों ने कैश नहीं होने की बात कहकर कहा कि वे कुम्हारी के एटीएम से पैसे निकालकर तुरंत रकम दे देंगे। इस पर रोहित फोन, चार्जर और बिल को बॉक्स में रखकर उनके साथ कुम्हारी की ओर चल दिया। टोल प्लाजा पार करने के बाद अमृततुल्य चाय दुकान के पास पहुंचते ही बाइक सवार युवक अचानक रोहित की स्कूटी के बिल्कुल पास आए और पीछे बैठे युवक ने उसके हाथ से मोबाइल का बॉक्स जोर से झपट लिया।

इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया देता, दोनों बदमाश तेज रफ्तार में कुम्हारी की ओर भाग गए। छात्र ने कुछ दिनों तक अपने स्तर पर मोबाइल खोजने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः उसने 6 दिसंबर को कुम्हारी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब मोबाइल नंबर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 12:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / ऑनलाइन डील का जाल! OLX पर विज्ञापन डालना पड़ा भारी, मोबाइल बेचने गया छात्र बना ठगी का शिकार

बड़ी खबरें

View All

दुर्ग

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Road Accident: दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, बाइक भिड़ंत में टेक्नीशियन की मौत, एक युवक गंभीर

CG Road Accident: दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, बाइक भिड़ंत में टेक्नीशियन की मौत, एक युवक गंभीर(photo-patrika)
दुर्ग

Advanced Framing in Durg: उद्यानिकी फसलों का हब बना दुर्ग, 200 करोड़ का सालाना कारोबार…

Advanced Framing in Durg: उद्यानिकी फसलों का हब बना दुर्ग, 200 करोड़ का सालाना कारोबार...(photo-patrika)
Patrika Special News

CG News: रेलवे स्टेशन के पास सड़ी-गली हालत में मिला नर कंकाल, इलाके में मचा हड़कंप!

झाड़ियाें में मिला नर कंकाल (photo source- Patrika)
दुर्ग

धान के कटोरे में सब्जियों की हरियाली! हर साल 67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, अरब देशों तक छत्तीसगढ़ की दमक..

धान के कटोरे में सब्जियों की हरियाली! हर साल 67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, अरब देशों तक छत्तीसगढ़ की दमक..(photo-patrika)
दुर्ग

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला…

CG Fraud News: छत से बरसने वाले नोटों का झांसा! तंत्र-मंत्र के नाम पर लाखों लाख ठगी, जानें पूरा मामला...(photo-patrika)
दुर्ग
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.