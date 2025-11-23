Advanced Framing in Durg: उद्यानिकी फसलों का हब बना दुर्ग, 200 करोड़ का सालाना कारोबार…

Advanced Framing in Durg: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला उद्यानिकी फसलों का मजबूत केंद्र बन चुका है। टमाटर और सब्जियों में पहले से अग्रणी यह जिला अब केले और पपीते की रेकॉर्ड पैदावार के लिए भी प्रदेश में पहचान बना रहा है। जिले में हर साल दोनों फसलों की कुल पैदावार 1.05 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहती है, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपए का कारोबार होता है।