CG Road Accident: दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, बाइक भिड़ंत में टेक्नीशियन की मौत, एक युवक गंभीर(photo-patrika)
CG Road Accident: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में गुरुवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में क्रेडा विभाग के क्लस्टर टेक्नीशियन उत्तम चंद्राकर (38) की दर्दनाक मौत हो गई। अंडा थाना क्षेत्र के रिसामा गांव में दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने टक्कर में यह दुर्घटना हुई। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार मिथिलेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे दुर्ग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसा 6 दिसंबर की शाम करीब 3:55 बजे रिसामा स्थित एमएस फ्यूल्स के पास मोड़ पर हुआ। जानकारी के अनुसार, विनायकपुर (अंडा) निवासी उत्तम चंद्राकर अपने हेल्पर टीलेश साहू के साथ ग्राम घुपसीडीह में विभागीय कार्य पूरा कर बाइक से लौट रहे थे। हेल्पर टीलेश साहू ने बताया कि वे सामान्य गति में सही दिशा से जा रहे थे। इसी दौरान रिसामा निवासी मिथिलेश यादव अपनी बाइक पर अनियंत्रित रफ्तार में गलत दिशा से आया और सीधी टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहनने के बावजूद उत्तम चंद्राकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरी बाइक पर सवार मिथिलेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह नशे में था, जिसके चलते बाइक पूरी तरह अनियंत्रित हो गई थी। घटना से मृतक के परिवार और विभागीय कर्मचारियों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
