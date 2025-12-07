CG Road Accident: दुर्ग में तेज रफ्तार का कहर, बाइक भिड़ंत में टेक्नीशियन की मौत, एक युवक गंभीर

टक्कर इतनी जोरदार थी कि हेलमेट पहनने के बावजूद उत्तम चंद्राकर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरी बाइक पर सवार मिथिलेश भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि वह नशे में था, जिसके चलते बाइक पूरी तरह अनियंत्रित हो गई थी। घटना से मृतक के परिवार और विभागीय कर्मचारियों में आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।