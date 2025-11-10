धान के कटोरे में सब्जियों की हरियाली! हर साल 67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन, अरब देशों तक छत्तीसगढ़ की दमक..

CG News:हेमंत कपूर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग प्रदेश के किसान कृषि और कृषि उत्पादन के मामले में लगातार नए आयाम गढ़ रहे हैं। यहां के किसानों ने विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत, परिश्रम और नवाचार के बूते धान के कटोरे के रूप में विख्यात छत्तीसगढ़ के सब्जियों की टोकरे के रूप में स्थापित कर लिया है। प्रदेश के किसानों की सब्जी क्रांति से न सिर्फ राज्य को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, बल्कि अपनी उपज से देश और दुनिया के बाजारों में भी धूम मचा रहे हैं।