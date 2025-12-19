Road Accident: लिफ्ट बनी हादसे की वजह, हाइवा-बाइक की टक्कर में 2 की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल

पुलिस के मुताबिक, एक रेत से भरा हाइवा ट्रक (लाइसेंस प्लेट नंबर CG LS 9146) सोमनी से भिलाई की ओर जा रहा था। इसी बीच, तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर भिलाई 3 से सोमनी होते हुए गनियारी की ओर जा रहे थे। मेहंदीबाड़ी के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे महिला और पुरुष सवार भूमिका और सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गनियारी की रहने वाली भूमिका और पाटन फुंडा के रहने वाले सुमित बंजारे के रूप में हुई है। मोटरसाइकिल पर सवार गनियारी की रहने वाली सरोज गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।