Road Accident: लिफ्ट बनी हादसे की वजह, हाइवा-बाइक की टक्कर में 2 की दर्दनाक मौत, एक गंभीर रूप से घायल

दुर्ग में हाइवा-बाइक की टक्कर (photo source- Patrika)
Road Accident: दुर्ग ज़िले में एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। गुरुवार सुबह (18 दिसंबर) को सोमनी-भिलाई 3 मेन रोड पर रेत से भरे डंप ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक और एक युवती की जान चली गई, जबकि एक और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई।
यह घटना ओल्ड भिलाई पुलिस स्टेशन इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि दो युवतियां, भूमिका (24 साल) और सरोज, नौकरी की तलाश में भिलाई 3 गई थीं। वापस आते समय वे सुमित बंजारे (25 साल) की मोटरसाइकिल पर लिफ्ट लेकर आ रही थीं। हादसा मेहंदीबाड़ी के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हादसे में मारे गए सुमित की हाल ही में सगाई हुई थी।
पुलिस के मुताबिक, एक रेत से भरा हाइवा ट्रक (लाइसेंस प्लेट नंबर CG LS 9146) सोमनी से भिलाई की ओर जा रहा था। इसी बीच, तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर भिलाई 3 से सोमनी होते हुए गनियारी की ओर जा रहे थे। मेहंदीबाड़ी के पास ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिससे महिला और पुरुष सवार भूमिका और सुमित की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गनियारी की रहने वाली भूमिका और पाटन फुंडा के रहने वाले सुमित बंजारे के रूप में हुई है। मोटरसाइकिल पर सवार गनियारी की रहने वाली सरोज गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पुरानी भिलाई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज अंबर सिंह भारद्वाज ने बताया कि भूमिका और सरोज नौकरी की तलाश में भिलाई 3 गई थीं। लौटते समय उन्होंने लिफ्ट ली थी, और पाटन फुंडा का रहने वाला सुमित बंजारे उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर गनियारी छोड़ रहा था। इसी दौरान मेहंदीबाड़ी के पास हादसा हो गया।
बताया जा रहा है कि सुमित की हाल ही में सगाई हुई थी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ट्रक को मौके से ज़ब्त कर लिया और थाने ले आई। पुलिस टीमें फरार ड्राइवर की तलाश कर रही हैं, और आसपास के इलाके के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं।
ग्रामीणों का आक्रोश, सड़क जाम किया
Road Accident: जैसे ही हादसे की खबर फैली, बड़ी संख्या में गांव वाले मौके पर जमा हो गए। गुस्से में भीड़ ने सोमनी-भिलाई 3 रोड को जाम कर दिया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को सड़क खाली करने के लिए मनाया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्ट-मॉर्टम के लिए सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेज दिया है। पोस्ट-मॉर्टम के बाद शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
