दुर्ग

दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी…

Pandit Pradeep Mishra: दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा वाचन का आयोजन 17 दिसंबर से किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Dec 16, 2025

दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी...(photo-patrika)

दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी...(photo-patrika)(फोटो- Patrika.com)

Pandit Pradeep Mishra: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा वाचन का आयोजन 17 दिसंबर से किया जाएगा। आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्सन और अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था तय की है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की यातायात समस्या का सामना न करना पड़े।

Pandit Pradeep Mishra: श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए रूट डायवर्सन लागू

गनियारी–बोरई मार्ग पर श्रीराम पान पैलेस के पास दुर्ग व पुलगांव की ओर से आने वाले भारी वाहनों को ग्राम बोरई, घुमका, ठेलकाडीह होते हुए राजनांदगांव की ओर डायवर्ट किया जाएगा। वहीं हरिओम किराना स्टोर के पास ग्राम बोरई तिराहा से भी भारी वाहनों को डायवर्सन दिया जाएगा। सृष्टि इंजीनियर के पास स्थित चौराहे पर भी भारी वाहनों के लिए अलग रूट निर्धारित किया गया है।

शनि मंदिर अंजोरा मोड़ से नगपुरा, जल बांधा और खैरागढ़ मार्ग की ओर भारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। जबकि चिखली चौक, धमधा रोड से कार्यक्रम स्थल की ओर किसी भी प्रकार के भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रावणभाठा चौक नगपुरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को दुर्ग की दिशा में डायवर्ट किया जाएगा।

श्रद्धालुओं के लिए पृथक पार्किंग व्यवस्था तय

पार्किंग व्यवस्था को लेकर पुलिस ने बताया कि दुर्ग, कोटनी, भिलाई और रायपुर की ओर से आने वाले श्रद्धालु गण बाजार चौक से बिजली सब स्टेशन के आगे निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन खड़े कर सकेंगे। वहीं बाईपास महमरा, गनियारी और अंजोरा की ओर से आने वाले vके लिए नगपुरा पुलिस चौकी के बगल स्थित मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

खैरागढ़, जल बांधा और धमधा की ओर से आने वाले श्रद्धालु नगपुरा चौकी के पहले दाएं-बाएं और निर्धारित पार्किंग स्थल पर अपने वाहन पार्क कर सकेंगे। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और पार्किंग व्यवस्था का पालन करें, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।

Published on:

16 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी…

दुर्ग

छत्तीसगढ़

