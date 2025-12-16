दुर्ग में 17 दिसंबर से पं. प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा, रूट डायवर्सन और पार्किंग प्लान जारी…

Pandit Pradeep Mishra: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के ग्राम नगपुरा में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा शिव महापुराण कथा वाचन का आयोजन 17 दिसंबर से किया जाएगा। आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने रूट डायवर्सन और अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था तय की है, ताकि श्रद्धालुओं और आम नागरिकों को किसी प्रकार की यातायात समस्या का सामना न करना पड़े।