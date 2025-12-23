Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..(photo-patrika)
Sex Racket Busted: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनवानी स्थित होटल में दबिश दी है। स्मृति नगर थाना क्षेत्र में संचालित इस होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने रेड कर होटल मैनेजर सहित संबंधित लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार, स्मृति नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में ग्राहकों को बुलाकर अवैध देह व्यापार कराया जा रहा है, जिसमें दूसरे राज्यों से आई महिलाएं शामिल हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर होटल में दबिश दी।
रेड के दौरान होटल में दो युवतियां मिलीं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवतियां फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची थीं और वहां से भिलाई आकर होटल में ठहरी थीं। पुलिस के मुताबिक, वे आगे राजनांदगांव जाने की तैयारी में थीं, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो गई।
मौके पर मौजूद पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि जांच के दौरान होटल मैनेजर से होटल के वैध दस्तावेज, ठहरे हुए ग्राहकों का रिकॉर्ड और पहचान संबंधी विवरण मांगा गया। इस पर मैनेजर ने पुलिस से विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
जब महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों युवतियों की तलाशी ली और उनसे पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो आरोप है कि युवतियों ने भी बहस शुरू कर दी और महिला पुलिस के साथ झूमाझटकी की। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की।
पुलिस ने होटल के कमरों से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए और होटल मैनेजर तथा दोनों युवतियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि होटल में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही थीं या नहीं और इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल है या नहीं।
पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की संलिप्तता या किसी बड़े नेटवर्क के तार सामने आते हैं, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध देह व्यापार और अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर आपराधिक प्रकरण तक दर्ज किए जाएंगे।