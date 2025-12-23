Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की संलिप्तता या किसी बड़े नेटवर्क के तार सामने आते हैं, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध देह व्यापार और अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर आपराधिक प्रकरण तक दर्ज किए जाएंगे।