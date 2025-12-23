23 दिसंबर 2025,

दुर्ग

Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..

Sex Racket Busted: दुर्ग जिले में अवैध देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनवानी स्थित होटल क्राउड में दबिश दी है।

2 min read
Google source verification

दुर्ग

image

Shradha Jaiswal

Dec 23, 2025

Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..(photo-patrika)

Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..(photo-patrika)

Sex Racket Busted: छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुनवानी स्थित होटल में दबिश दी है। स्मृति नगर थाना क्षेत्र में संचालित इस होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने रेड कर होटल मैनेजर सहित संबंधित लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है।

Sex Racket Busted: मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, स्मृति नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि होटल में ग्राहकों को बुलाकर अवैध देह व्यापार कराया जा रहा है, जिसमें दूसरे राज्यों से आई महिलाएं शामिल हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर होटल में दबिश दी।

लखनऊ से आई थीं दोनों युवतियां

रेड के दौरान होटल में दो युवतियां मिलीं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली बताई जा रही हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवतियां फ्लाइट से रायपुर एयरपोर्ट पहुंची थीं और वहां से भिलाई आकर होटल में ठहरी थीं। पुलिस के मुताबिक, वे आगे राजनांदगांव जाने की तैयारी में थीं, लेकिन उससे पहले ही कार्रवाई हो गई।

दस्तावेज मांगने पर मैनेजर से विवाद

मौके पर मौजूद पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि जांच के दौरान होटल मैनेजर से होटल के वैध दस्तावेज, ठहरे हुए ग्राहकों का रिकॉर्ड और पहचान संबंधी विवरण मांगा गया। इस पर मैनेजर ने पुलिस से विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।

महिला पुलिस से झूमाझटकी का आरोप

जब महिला पुलिसकर्मियों ने दोनों युवतियों की तलाशी ली और उनसे पहचान से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो आरोप है कि युवतियों ने भी बहस शुरू कर दी और महिला पुलिस के साथ झूमाझटकी की। इसके बाद पुलिस ने दोनों युवतियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की।

मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश, जांच जारी

पुलिस ने होटल के कमरों से संबंधित साक्ष्य एकत्र किए और होटल मैनेजर तथा दोनों युवतियों को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। फिलहाल पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि होटल में लंबे समय से इस तरह की गतिविधियां चल रही थीं या नहीं और इसमें कोई संगठित गिरोह शामिल है या नहीं।

अवैध गतिविधियों पर सख्त रुख

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में होटल प्रबंधन की संलिप्तता या किसी बड़े नेटवर्क के तार सामने आते हैं, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध देह व्यापार और अनैतिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने होटल, लॉज और गेस्ट हाउस संचालकों को चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लाइसेंस निरस्तीकरण से लेकर आपराधिक प्रकरण तक दर्ज किए जाएंगे।

Updated on:

23 Dec 2025 05:26 pm

Published on:

23 Dec 2025 05:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Durg / Sex Racket Busted: दुर्ग में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़! लखनऊ से आई दो युवती गिरफ्तार, जानें पूरा मामला..

दुर्ग

छत्तीसगढ़

वाहन चेकिंग में पकड़ा गया फर्जी BSF जवान

फर्जी BSF जवान गिरफ्तार (photo source- Patrika)
दुर्ग

PM आवास योजना पर उठा सवाल!

PM आवास योजना पर उठा सवाल! लोगों ने कहा- यह कैसे हुआ..? सूची बनी, पर चार गांवों गायब, गरीबों को लगा बड़ा झटका(photo-patrika)
दुर्ग

कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश

Pandit Pradeep Mishra: कथा सुनकर जीवन में उतारें शिव का संदेश... दुर्ग में उमड़ी श्रद्धा की लहर, हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजा पंडाल(photo-patrika)
दुर्ग

सड़क हादसा: डंप ट्रक–बाइक टक्कर में युवक-युवती की मौत, एक गंभीर

दुर्ग में हाइवा-बाइक की टक्कर (photo source- Patrika)
दुर्ग

102 धान खरीदी केंद्रों में टोकन लिमिट बढ़ी

धान खरीदी केंद्रों में बढ़ाई गई प्रतिदिन की लिमिट (photo source- Patrika)
दुर्ग
