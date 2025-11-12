Jagdalpur Railway Station: दिल्ली धमाके के बाद बस्तर में हाई अलर्ट, जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की सघन जांच

जगदलपुर रेलवे स्टेशन में हाई अलर्ट (photo source- Patrika)
Jagdalpur Railway Station: दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार रात हुए कार बम धमाके के बाद बस्तर में सुरक्षा का स्तर बढ़ा दिया गया है। इस घटना में कम से कम 8-13 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक घायल हैं, जिसके बाद पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।
मंगलवार सुबह जगदलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (आरपीएफ) ने सघन सर्चिंग अभियान चलाया, जिसमें डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों के बैगों, प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल और आसपास के इलाकों की बारीकी से तलाशी ली गई।
आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान ने स्टेशन पर हलचल मचा दी। सुबह होते ही डॉग स्क्वाड के साथ ड्रिल शुरू होते ही यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन अधिकारियों ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा बताते हुए आश्वासन दिया कि यह केवल सतर्कता के लिए है। प्रवीणकुमार ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद हम किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
