Jagdalpur Railway Station: दिल्ली धमाके के बाद बस्तर में हाई अलर्ट, जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड की सघन जांच

आरपीएफ पोस्ट इंचार्ज प्रवीण कुमार के नेतृत्व में चले इस अभियान ने स्टेशन पर हलचल मचा दी। सुबह होते ही डॉग स्क्वाड के साथ ड्रिल शुरू होते ही यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन अधिकारियों ने इसे सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा बताते हुए आश्वासन दिया कि यह केवल सतर्कता के लिए है। प्रवीणकुमार ने बताया कि दिल्ली की घटना के बाद हम किसी भी संभावित खतरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते।