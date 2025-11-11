Patrika LogoSwitch to English

बालोद

Delhi Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के युवक की कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचा प्रशांत बघेल, सेल्फ ड्राइव का करता है काम

Delhi Blast: छत्तीसगढ़ की एक कार को स्पॉट किया गया है। कार को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के भी हादसे के चलते चोट लगी हो सकती है।

बालोद

image

Love Sonkar

Nov 11, 2025

Delhi Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के युवक की कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचा प्रशांत बघेल, सेल्फ ड्राइव का करता है काम

Delhi Blast: दिल्ली में सोमवार शाम लाल किले के पास एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए। धमाका शाम 6.52 बजे सुभाष मार्ग चौराहे की लाल बत्ती पर धीमी गति से चल रही कार के पिछले हिस्से में हुआ। विस्फोटक आई-20 कार में लगाया गया था।

वहीं, इस मामले से जुडी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। घटनास्थल के पास छत्तीसगढ़ की एक कार को स्पॉट किया गया है। कार को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के भी हादसे के चलते चोट लगी हो सकती है।

छत्तीसगढ़ की कार देखी गई

इलाके में एक छत्तीसगढ़ की मारुति फ्रॉन्क्स कार भी देखी गई। कार को भारी नुकसान पहंचा है। इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रायपुर स्थित स्काई ऑटोमोबाइल से हुआ था और मालिक बालोद के सिरी गांव के प्रशांत बघेल बताए जा रहे हैं। परिवहन विभाग और कंपनी रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर रायपुर निवासी अभिषेक साहू का दर्ज है।

गाड़ी प्रशांत बघेल के छोटे भाई दिल्ली में सेल्फ ड्राइव में चलाते थे। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इस धमाके को फिदायीन हमले की आशंका जताई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाके वाली कार पुलवामा के तारिक ने खरीदी थी और कथित आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद इसमें सवार थे। मामले की अभी जांच की जा रही है।

राजनांदगांव पुलिस अलर्ट मोड में

दिल्ली मैं हुई घटना के बाद राजनांदगांव पुलिस अलर्ट मोड में है। दिल्ली में हुए घटना के मद्देनज़र राजनांदगांव पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए जिले में संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान जारी है।

बिलासपुर में भी अलर्ट जारी

बिलासपुर में भी दिल्ली में हुई घटना के बाद बिलासपुर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी अलर्ट मोड पर है। संदिग्धों की चेकिंग और अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अधिकारी रेलवे स्टेशन , एयरपोर्ट हाईकोर्ट , बस स्टैंड , और होटल प्रतिष्ठान , भीड़भाड़ इलाके में फुट पेट्रोलिंग , सभी संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रख लगातार चेकिंग की जा रही है संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

Updated on:

11 Nov 2025 05:08 pm

Published on:

11 Nov 2025 05:07 pm

