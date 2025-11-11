Delhi Blast: दिल्ली बम ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ के युवक की कार क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बचा प्रशांत बघेल, सेल्फ ड्राइव का करता है काम

बिलासपुर में भी दिल्ली में हुई घटना के बाद बिलासपुर पुलिस, आरपीएफ, जीआरपी अलर्ट मोड पर है। संदिग्धों की चेकिंग और अलर्ट के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के अधिकारी रेलवे स्टेशन , एयरपोर्ट हाईकोर्ट , बस स्टैंड , और होटल प्रतिष्ठान , भीड़भाड़ इलाके में फुट पेट्रोलिंग , सभी संवेदनशील स्थानों को ध्यान में रख लगातार चेकिंग की जा रही है संदिग्ध पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।