CG Crime: कांबिंग गश्त अभियान चलाकर आधी रात पुलिस की दबिश, सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा

CG Crime: राजनांदगांव जिले में अपराधों पर नियंत्रण, असामाजिक तत्वों की निगरानी और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक कांबिंग गश्त अभियान चलाया। बीती रात को शहर के पांच थाना प्रभारी और 60 से अधिक पुलिस कर्मियों ने कांबिंग गश्त अभियान चला कर आधी रात को सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा है। शनिवार रात 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाले इस गश्त अभियान का उद्देश्य विजिबल पुलिसिंग के जरिए अपराधों की रोकथाम के साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। शराब तस्करों और बार-बार अपराध करने वालों पर सघन जांच की।