राजनंदगांव

CG Crime: कांबिंग गश्त अभियान चलाकर आधी रात पुलिस की दबिश, सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा

CG Crime: बीती रात को शहर के पांच थाना प्रभारी और 60 से अधिक पुलिस कर्मियों ने कांबिंग गश्त अभियान चला कर आधी रात को सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा है।

राजनंदगांव

image

Love Sonkar

Nov 10, 2025

CG Crime: कांबिंग गश्त अभियान चलाकर आधी रात पुलिस की दबिश, सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा

आधी रात पुलिस की दबिश (Photo Patrika)

CG Crime: राजनांदगांव जिले में अपराधों पर नियंत्रण, असामाजिक तत्वों की निगरानी और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक कांबिंग गश्त अभियान चलाया। बीती रात को शहर के पांच थाना प्रभारी और 60 से अधिक पुलिस कर्मियों ने कांबिंग गश्त अभियान चला कर आधी रात को सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा है। शनिवार रात 12 बजे से 3 बजे तक चलने वाले इस गश्त अभियान का उद्देश्य विजिबल पुलिसिंग के जरिए अपराधों की रोकथाम के साथ ही असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना था। शराब तस्करों और बार-बार अपराध करने वालों पर सघन जांच की।

इस अभियान के तहत पुलिस ने सोते वक्त 40 संदिग्ध बदमाश प्रवृत्ति के लोगों की जांच की। इनमें से 7 संदिग्ध व्यक्तियों को राउंडअप किया गया, जबकि 5 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1 वाहन चालक पर कार्रवाई की गई।

संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ

गश्त मुख्य रूप से उन संवेदनशील इलाकों में की गई, जो अपराधों के लिए जाने जाते हैं, जैसे लखोली, अटल आवास, बैगापारा, स्टेशनपारा, 16 खोली, नंदई चौक आदि। इन इलाकों में चाकूबाज, गुंडा-बदमाश, निगरानी बदमाश और शराब तस्करों पर कड़ी नजर रखी गई। पुलिस ने सभी संदिग्धों को शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि से दूर रहने की सख्त हिदायत दी।

इस अभियान में कोतवाली थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम, बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू, चिखली चौकी प्रभारी कैलाश चंद मरई, साइबर सेल प्रभारी विनय पम्मार, निरीक्षक आशीर्वाद रहटगांवकर, रक्षित निरीक्षक लोकेश कसेर सहित कुल 60 से अधिक पुलिस अधिकारी और रक्षित केंद्र से अतिरिक्त बल ने इस कांबिंग गश्त में हिस्सा लिया।

Updated on:

10 Nov 2025 02:30 pm

Published on:

10 Nov 2025 02:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG Crime: कांबिंग गश्त अभियान चलाकर आधी रात पुलिस की दबिश, सोते समय 40 संदिग्धों को दबोचा

