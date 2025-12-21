21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी… पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत

CG News: राजनांदगांव जिले के चिचोला चौकी क्षेत्र अंतर्गत महाराजपुर स्थित श्री जय गुरुदेव राइस मिल में शनिवार शाम एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी... पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत(photo-patrika)

CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी... पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के चिचोला चौकी क्षेत्र अंतर्गत महाराजपुर स्थित श्री जय गुरुदेव राइस मिल में शनिवार शाम एक बड़ा औद्योगिक हादसा हो गया। राइस मिल परिसर में बनी करीब 75 क्विंटल वजनी चिमनी अचानक भरभराकर गिर पड़ी, जिससे एक मजदूर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हादसा शाम करीब 4:30 बजे हुआ, जब चिमनी के आसपास 25 से 30 मजदूर काम कर रहे थे। अचानक गिरी चिमनी ने पूरे परिसर को चंद पलों में चीख-पुकार और अफरा-तफरी में बदल दिया। इस हादसे में मोतीपुर निवासी मुकेश कुमार कंवर की मौके पर ही मौत हो गई। चिमनी के भारी मलबे ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया।

CG News: मलबे और हजारों क्विंटल चावल के नीचे दबा मजदूर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि घायल मजदूर रमेश कुमार कंवर का शरीर चिमनी के मलबे और हजारों क्विंटल चावल के नीचे दब गया। रेस्क्यू के दौरान उसका ऊपरी हिस्सा किसी तरह बाहर निकाला गया, जबकि उसका एक पैर लंबे समय तक मलबे में फंसा रहा। गंभीर हालत में उसे राजनांदगांव जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसे में गजानंद भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।

पुलिस ने शुरू की जांच, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

घटना की सूचना मिलते ही चिचोला पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर चिमनी की जर्जर हालत, नियमित निरीक्षण की कमी और सुरक्षा मानकों के पालन न होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

औद्योगिक लापरवाही या हादसा?

हादसे के बाद क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हादसे के समय मजदूरों की संख्या कुछ और अधिक होती, तो मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती थी। यह घटना एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मौत को सिर्फ एक हादसा मानकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई भी होगी?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 11:17 am

Published on:

21 Dec 2025 11:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी… पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त

नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़! रोजाना 100 क्विंटल पनीर तैयार, 460 किलो जब्त, स्वास्थ्य के लिए खतरा...(photo-AI)
राजनंदगांव

पाम ऑयल और मिल्क पावडर से बना रहे थे पनीर, छापामार कार्रवाई में खुलासा, 460 किलो बरामद

Rajnangdaon news
राजनंदगांव

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं…

स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं… अब तक 15 दिन में आए 25 मामले, डर और तनाव से जुड़े हो सकते हैं लक्षण, जानें...(photo-patrika)
राजनंदगांव

बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार

MP की शराब, CG का ठप्पा! बिक्री से पहले ही पकड़ा गया रैकेट, तीन आरोपी गिरफ्तार, नकली स्टीकर व शराब जब्त(photo-patrika)
राजनंदगांव

रेलवे स्टेशन पर हर रात गरीबों को मिलता है मुफ्त भोजन

कोई भूखा न सोए..! रेलवे स्टेशन पर हर रात गरीबों को मिलता है मुफ्त भोजन, 15 साल पुरानी नेक यात्रा जारी...(photo-patrika)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.