CG News: काम के दौरान टूटी चिमनी… पलभर में बदला मंजर! हजारों क्विंटल चावल और मलबे में दबे मजदूर की हुई मौत

हादसे के बाद क्षेत्र में डर और आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि हादसे के समय मजदूरों की संख्या कुछ और अधिक होती, तो मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती थी। यह घटना एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े करती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मौत को सिर्फ एक हादसा मानकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर ठोस कार्रवाई भी होगी?