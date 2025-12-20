स्कूल पहुंचते ही बेहोश हो रहीं छात्राएं… अब तक 15 दिन में आए 25 मामले, डर और तनाव से जुड़े हो सकते हैं लक्षण, जानें…

CG School News: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के छुईखदान विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खैरबना इन दिनों एक रहस्यमयी और चिंताजनक घटनाक्रम को लेकर चर्चा में है। बीते लगभग 15 दिनों से स्कूल पहुंचते ही छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। चक्कर आना, घबराहट और बेहोशी जैसी शिकायतों के चलते अब तक 20 से 25 छात्राएं प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे अभिभावकों और प्रशासन में चिंता का माहौल बन गया है।