Flight cancelled: 7वें दिन फिर इंडिगो की 4 फ्लाइट कैंसिल, DGCA की चेतावनी के बाद भी हालात जस की तस

रायपुर से परिजन सहित पोर्ट ब्लेयर जा रहे राजेश अग्रवाल ने बताया कि उसे लगातार गुमराह किया जा रहा है। मुंबई से वाया पोर्ट ब्लेयर जाने का टिकट कराया है। लेकिन, फ्लाइट के कैंसिल होने पर दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर भेजने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन, उस फ्लाइट में भी जगह नहीं होने की जानकारी मिल रही है। इसके पहले भी 4 बार दूसरी फ्लाइट में व्यवस्था करना का आश्वासन दिया गया था। इसी तरह कोलकाता के रोशन राय ने बताया कि फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद वाया हैदराबाद से भेजने का आश्वासन दिया गया।