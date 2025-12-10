Flight cancelled: 7वें दिन फिर इंडिगो की 4 फ्लाइट कैंसिल, DGCA की चेतावनी के बाद भी हालात जस की तस

इंडिगो की 4 फ्लाइट 7वें दिन फिर कैंसिल (photo source- Patrika)
Flight cancelled: स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर 7वें दिन मंगलवार को फिर 4 फ्लाइटों का संचालन नहीं हुआ। विमानन कंपनी के प्रतिनिधि और एयरपोर्ट प्रबंधन फ्लाइटों की उड़ान भरने का दावा करता रहा। लेकिन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइट नहीं चली। उक्त विमानों के कैंसिल होने और यात्रियों के आक्रोश को देखते हुए उन्हें दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट किया गया।
ट्रैवल्स संचालकों का कहना है कि फ्लाइटों के शुरू होने की सूचना मिलने पर टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी गई है। इसके बाद भी उन्हें एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रबंधन स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहा है। इसके चलते उन्हें भी गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में एयरपोर्ट के बुकिंग काउंटर और पूछताछ केंद्र में जानकारी लेने पर वह सभी को गुमराह करते रहे।
रायपुर से परिजन सहित पोर्ट ब्लेयर जा रहे राजेश अग्रवाल ने बताया कि उसे लगातार गुमराह किया जा रहा है। मुंबई से वाया पोर्ट ब्लेयर जाने का टिकट कराया है। लेकिन, फ्लाइट के कैंसिल होने पर दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कर भेजने का आश्वासन दिया गया है। लेकिन, उस फ्लाइट में भी जगह नहीं होने की जानकारी मिल रही है। इसके पहले भी 4 बार दूसरी फ्लाइट में व्यवस्था करना का आश्वासन दिया गया था। इसी तरह कोलकाता के रोशन राय ने बताया कि फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद वाया हैदराबाद से भेजने का आश्वासन दिया गया।
इस फ्लाइट के कैंसिल होने के बाद वह एयरपोर्ट में पिछले काफी समय से बैठे हुए हैं। उन्हें बताया नहीं जा रहा है कि अब किस फ्लाइट से कोलकाता भेजा जाएगा। इसी तरह ओडिशा के बलांगीर के चंद्रभूषण बेहरा ने बताया कि वह गोवा जा रहे हैं। लेकिन, फ्लाइट के फुल होने के कारण टिकट तक नहीं मिला। अब वह टिकट मिलने पर मुंबई या हैदराबाद से होते हुए जाएंगे।
