नेता प्रतिपक्ष को क्या हुआ.. गांधी प्रतिमा के सामने बैठे उपवास पर, सभापति भी पहुंचे, देखें वीडियो

दरअसल नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी निगम की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। पीएम आवास के हितग्राहियों को किस्त नहीं मिलने पर वे आज धरना प्रदर्शन किया। निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर निगम मुख्यालय में गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठ गए। उनका कहना है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। वार्डों में विकास के छोटे-छोटे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारियों को वेतन के लाले पड़े हैं।