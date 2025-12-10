10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

नेता प्रतिपक्ष को क्या हुआ.. गांधी प्रतिमा के सामने बैठे उपवास पर, सभापति भी पहुंचे, देखें वीडियो

CG News: नगर निगम की की व्यवस्थाओं से नाराज नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी आज गांधी प्र​तिमा के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। खबर मिलते ही सभापति भी मौके पर पहुंचे..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 10, 2025

CG News, Raipur Nagar Nigam

नगर निगम भवन में आमरण अनशन पर बैठे नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी । ( Photo - Patrika )

CG News: नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी आज गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर उपवास रखा। उनके इस फैसले से निगम मुख्यालय में खलबली मच गई। सभापति सूर्यकांत राठौर मौके पर पहुंचे और आकाश तिवारी से बात की। इस वीडियो भी सामने आया है।

CG News: यह है पूरा मामला

दरअसल नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी निगम की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। पीएम आवास के हितग्राहियों को किस्त नहीं मिलने पर वे आज धरना प्रदर्शन किया। निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर निगम मुख्यालय में गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठ गए। उनका कहना है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। वार्डों में विकास के छोटे-छोटे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारियों को वेतन के लाले पड़े हैं।

सफाई ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से काम बंद करने की सूचना दे चुके हैं। इन वजहों से शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार नगर निगम के हक की राशि को जारी नहीं कर रही है। खबर मिलते ही सभापति सूर्यकांत राठौर मौके पर पहुंचे और नेताप्रतिपक्ष से बात की।

राशि जारी करने की मांग

आकाश तिवारी ने बताया कि अधोसंरचना मद का 100 करोड़, मुद्रांक शुल्क का 80 करोड़ और बार लाइसेंस शुल्क के रूप में 15 करोड़ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए निगम के हक की राशि जारी करने की मांग को लेकर महात्मा गांधी सदन में प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे है।

Video By Trilochan Manikpuri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Dec 2025 04:46 pm

Published on:

10 Dec 2025 04:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / नेता प्रतिपक्ष को क्या हुआ.. गांधी प्रतिमा के सामने बैठे उपवास पर, सभापति भी पहुंचे, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्टेशन से युवक का अपहरण, मारपीट कर किया अननेचुरल सेक्स

युवक का अपहरण कर यौन शोषण (पत्रिका फाइल फोटो)
रायपुर

सड़कों और पुलों पर बड़ा निवेश, 124.88 करोड़ की निविदा स्वीकृत

new road in CG
रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन 10 जिलों को दी बड़ी सौगात, शुरू हुई नई बस सेवा

CM Vishnudev Sai
रायपुर

धर्मांतरण बिल की स्थिति पर बघेल का सवाल-जवाब

CG News: SIR पर पूर्व CM बघेल का सरकार पर हमला, कहा- सूची आने दो, सब साफ हो जाएगा...(photo-patrika)
रायपुर

रायपुर में जमीनों के गाइडलाइन रेट में बड़ा बदलाव

CG News: 7 साल बाद गाइडलाइन दरों में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए रायपुर में जमीनों का नया रेट(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.