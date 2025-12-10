नेता प्रतिपक्ष को क्या हुआ.. गांधी प्रतिमा के सामने बैठे उपवास पर, सभापति भी पहुंचे, देखें वीडियो

नगर निगम भवन में आमरण अनशन पर बैठे नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी । ( Photo - Patrika )
CG News: नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी आज गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर उपवास रखा। उनके इस फैसले से निगम मुख्यालय में खलबली मच गई। सभापति सूर्यकांत राठौर मौके पर पहुंचे और आकाश तिवारी से बात की। इस वीडियो भी सामने आया है।
दरअसल नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी निगम की व्यवस्थाओं को लेकर विरोध जता रहे हैं। पीएम आवास के हितग्राहियों को किस्त नहीं मिलने पर वे आज धरना प्रदर्शन किया। निगम की वित्तीय स्थिति को लेकर निगम मुख्यालय में गांधी प्रतिमा के समक्ष उपवास पर बैठ गए। उनका कहना है कि नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। वार्डों में विकास के छोटे-छोटे कार्य नहीं हो पा रहे हैं। कर्मचारी, अधिकारियों को वेतन के लाले पड़े हैं।
सफाई ठेकेदारों का भुगतान नहीं होने से काम बंद करने की सूचना दे चुके हैं। इन वजहों से शहर के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ राज्य सरकार नगर निगम के हक की राशि को जारी नहीं कर रही है। खबर मिलते ही सभापति सूर्यकांत राठौर मौके पर पहुंचे और नेताप्रतिपक्ष से बात की।
आकाश तिवारी ने बताया कि अधोसंरचना मद का 100 करोड़, मुद्रांक शुल्क का 80 करोड़ और बार लाइसेंस शुल्क के रूप में 15 करोड़ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए निगम के हक की राशि जारी करने की मांग को लेकर महात्मा गांधी सदन में प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे है।
