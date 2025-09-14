बड़ा झटका: नगर निगम के 22 कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति रद्द, आदेश जारी, देखें नाम

CG News: बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत 22 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार, शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। ( CG News ) स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था। अब इनकी नियुक्ति निरस्त कर प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में रुका हुआ वेतन दिया गया है।