School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित (फोटो सोर्स- पत्रिका)
School Closed: छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। सुबह के समय ठंड अधिक होने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने छात्रहित में निर्णय लेते हुए कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय अत्यधिक ठंड और शीत लहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर (School Closed) संभावित असर को ध्यान में रखकर लिया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं सभी बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में लागू रहेगा। हालांकि, विद्यालयों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी निर्धारित समयानुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। प्रशासन के इस फैसले से छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है।
