School Closed: 10 जनवरी तक स्कूलों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने इस वजह से लिया बड़ा फैसला, आदेश जारी

इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने छात्रहित में निर्णय लेते हुए कक्षा पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार यह निर्णय अत्यधिक ठंड और शीत लहर के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर (School Closed) संभावित असर को ध्यान में रखकर लिया गया है।