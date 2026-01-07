बिलासपुर के स्पा सेंटरों में पुलिस की रेड, चल रहा था ये काम, 5 प्रबंधकों के खिलाफ हुई कार्रवाई

प्रतीकात्मक फोटो
Bilaspur Police: बिलासपुर शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में संचालित स्पा सेंटरों में पुलिस दबिश देकर व्यापक जांच की। इस दौरान कुछ खामियां भी मिली हैं। इस पर पुलिस ने फटकार लगाते हुए कार्रवाई की है। इनमें एक्वा स्पा (36 मॉल), एसीसी स्पा (व्यापार विहार), दर्शना स्पा (भारतीय नगर), एलिमेंट्स स्पा (मैग्नेटो मॉल के पास) तथा एक्वा-2 स्पा (महाराणा प्रताप चौक) की गहनता से जांच की गई।
कुछ स्पा सेंटरों में संचालन से जुड़ी नियमावली का उल्लंघन और संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर सिविल लाइन पुलिस ने संबंधित स्पा प्रबंधकों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने स्पा सेंटरों के वैधानिक दस्तावेजों की जांच की, कर्मचारियों से पूछताछ की और संचालन से संबंधित नियमों का परीक्षण किया।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि स्पा सेंटरों की आड़ में किसी भी प्रकार की अनैतिक या अवैध गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने सभी स्पा संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी है।
अविनाश लहरे, निवासी उसलापुर, थाना सकरी
ऋषभ सारथी, निवासी उसलापुर, थाना सकरी
मोहम्मद मोइन खान, निवासी टॉप्सिया तिलजला, थाना कराया, पश्चिम बंगाल
मनीष जोशी, 28 वर्ष, निवासी विद्यानगर, थाना तारबहार
अमन सेन, निवासी महाराणा प्रताप चौक, थाना सिविल लाइन
बड़ी खबरेंView All
बिलासपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग