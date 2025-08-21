Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

CG News: बिना गुमास्ता चला रही थी स्पा सेंटर, 7 संचालिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज

CG News: भिलाई जिले में स्मृति नगर चौकी अंतर्गत सूर्या मॉल स्थित स्पा सेंटर एंड ब्यूटी सेलून में दबिश देकर पुलिस ने सात संचालिका को गिरफ्तार किया है।

भिलाई

Shradha Jaiswal

Aug 21, 2025

CG News: बिना गुमास्ता चला रही थी स्पा सेंटर, 7 संचालिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)
CG News: बिना गुमास्ता चला रही थी स्पा सेंटर, 7 संचालिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में स्मृति नगर चौकी अंतर्गत सूर्या मॉल स्थित स्पा सेंटर एंड ब्यूटी सेलून में दबिश देकर पुलिस ने सात संचालिका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 170/126,135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कार्रवाई कर कोर्ट में पेश किया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। चौकी प्रभारी गुरविंदर सिंह संधू ने बताया कि 19 अगस्त को अवैध रूप से संचालित स्पा सेंटरों में छापेमारी की, जहां अनियमितताएं पाई गईं।

शासन द्वारा जारी किए गुमास्ता लाइसेंस में मंगलवार को स्पा एंड ब्यूटी सेलून को छुटटी रहने के कारण बंद करने का निर्देश दिए गए थे, जिसका पालन नहीं किया। मंगलवार को टीआई सूर्यामाल स्थित स्पा एंड सेलून को संचालित किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस स्टाफ और साक्षीगणों से विवाद किया। साथ ही माल में भ्रमण करने वालों के मध्य माहौल खराब किया गया।

CG News: इनके खिलाफ की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर एंड ब्यूटी सेलून में पूर्व में दबिश देकर समझाइश दी गई थी, लेकिन संचालित न्यू एलोरा स्पा एंड ब्यूटी सेलून के संचालिका झरना मंडल, रायल रिलेक्सिंग स्पा संचालिका बी. मोला उर्फ रोशनी, द फाइनिंग स्पा संचालिका प्रिया श्याम, द राईंनिग स्पा संचालिका कनिष्का बिझाडे, स्पा सेलून एंड ब्यूटी के संचालिका कृतिमा देशलहरे, स्पा एंड ब्यूटी सेलून का संचालिका संजू सिंह व स्पा एंड ब्यूटी सेलून की संचालिका दिशा बंजारे को पकड़ा गया। पूर्व में भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। उन्हें अवैध कार्य पर में संलिप्त नहीं रहने के संबंध में हिदायत दी गई थी।

