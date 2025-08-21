CG News: बिना गुमास्ता चला रही थी स्पा सेंटर, 7 संचालिकाओं के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर एंड ब्यूटी सेलून में पूर्व में दबिश देकर समझाइश दी गई थी, लेकिन संचालित न्यू एलोरा स्पा एंड ब्यूटी सेलून के संचालिका झरना मंडल, रायल रिलेक्सिंग स्पा संचालिका बी. मोला उर्फ रोशनी, द फाइनिंग स्पा संचालिका प्रिया श्याम, द राईंनिग स्पा संचालिका कनिष्का बिझाडे, स्पा सेलून एंड ब्यूटी के संचालिका कृतिमा देशलहरे, स्पा एंड ब्यूटी सेलून का संचालिका संजू सिंह व स्पा एंड ब्यूटी सेलून की संचालिका दिशा बंजारे को पकड़ा गया। पूर्व में भी नियमों का उल्लंघन करते पाया गया था। उन्हें अवैध कार्य पर में संलिप्त नहीं रहने के संबंध में हिदायत दी गई थी।