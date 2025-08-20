Bike rally with weapon: हाथ में धारदार हथियार लहराते शहर में निकाली बाइक रैली, वीडियो देख पुलिस ने 10 युवकों को दबोचा

अंबिकापुर. 15 अगस्त को शहर के रिंग रोड पर बाइल रैली निकालकर हाथ में धारदार हथियार लेकर लहराते हुए आतंक मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो (Bike rally with weapon) के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग सहित कुल १६ लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी अतुल ताम्रकार व चिनु पंडित उर्फ सुधांशु राय सहित १0 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।