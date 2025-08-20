Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Bike rally with weapon: हाथ में धारदार हथियार लहराते शहर में निकाली बाइक रैली, वीडियो देख पुलिस ने 10 युवकों को दबोचा

Bike rally with weapon: शहर के रिंग रोड में 10 से 15 बाइक में सवार थे 25-30 युवक, इनमें कुछ नाबालिग भी थे शामिल, सोशल मीडिया पर आतंक मचाते वायरल हुआ था वीडियो

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 20, 2025

Bike rally with weapon
Accused arrested (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. 15 अगस्त को शहर के रिंग रोड पर बाइल रैली निकालकर हाथ में धारदार हथियार लेकर लहराते हुए आतंक मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो (Bike rally with weapon) के आधार पर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग सहित कुल १६ लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी अतुल ताम्रकार व चिनु पंडित उर्फ सुधांशु राय सहित १0 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।

15 अगस्त को 10 से 15 बाइक पर सवार होकर 25 से 30 युवा रैली की शक्ल में शहर के रिंग रोड पर निकले थे। सभी स्टंटबाजी करते हुए हाथ में हथियार लेकर लहरा (Bike rally with weapon) रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो के आधार पर एसपी ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए थे।

पुलिस ने आदतन गुंडा बदमाश अतुल ताम्रकार एवं सुधांशु राय उर्फ चिनु पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दोनों बदमाशों ने 15 अगस्त को अन्य लोगों के साथ बाइक रैली निकालकर (Bike rally with weapon) आतंक मचाया था। ये दोनों आरोपी हाथ में हथियार लहरा रहे थे। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आम्र्स एक्ट की कार्रवाई की है।

वहीं पुलिस द्वारा मामले में शामिल आरोपी अक्षत अग्रवाल, समीर गुप्ता, नेहिल कार राजवाड़े, निशांत नगेशिया, आकाश झारिया, रोशन असावर, जय किशन दास व रोहित केडिया के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है।

Bike rally with weapon: घटना में प्रयुक्त 5 बाइक जब्त

आरोपियों (Bike rally with weapon) के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 5 बाइक भी जब्त की है। वहीं 8 नाबालिगों के परिजन के विरुद्ध एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई हेतु पत्राचार किया गया है।

Updated on:

20 Aug 2025 07:54 pm

Published on:

20 Aug 2025 07:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bike rally with weapon: हाथ में धारदार हथियार लहराते शहर में निकाली बाइक रैली, वीडियो देख पुलिस ने 10 युवकों को दबोचा

