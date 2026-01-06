6 जनवरी 2026,

मंगलवार

बिलासपुर

बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में लगी भीषण आग, आधे शहर में ब्लैकआउट, मची अफरा-तफरी

Bilaspur News: शहर के सबसे बड़े ​और पुराने सब स्टेशन में आज अचानक भीषण आग लग गई। जिससे कई इलाकों में अचानक ब्लैकआउट हो गया..

less than 1 minute read
Google source verification

बिलासपुर

image

Chandu Nirmalkar

Jan 06, 2026

bilaspur fire news

बिलासपुर के सब स्टेशन में लगी भीषण आग ( Photo - Patrika )

Bilaspur Fire News: बिलासपुर शहर के सबसे बड़े बिजली सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। मोपका इलाके में स्थित सब स्टेशन में लगी आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची है, वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बता दें कि आग के चलते आधे शहर में ब्लैकआउट कियाा गया है। अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है।

Bilaspur News: आधे शहर में ब्लैकआउट

जानकारी के अनुसार, 25 साल पुराना यह सब स्टेशन कुल 480 मेगावॉट क्षमता का है। जिसमें से करीब 320 मेगावॉट बिजली शहर के आधे हिस्से को सप्लाई की जाती है। आग के कारण शहर की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। अचानक ब्लैकआउट होने से लोगों में खलबली मच गई। बिजली गुल होते ही घरों, दुकानों और व्यवसायिक इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल है।

शार्ट सर्किट की आशंका

अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। अभी आग पर काबू पाने की कोशिश की जारी है। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि बिजली विभाग और प्रशासन की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

Updated on:

06 Jan 2026 04:26 pm

Published on:

06 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में लगी भीषण आग, आधे शहर में ब्लैकआउट, मची अफरा-तफरी

