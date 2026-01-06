बिलासपुर के मोपका सब स्टेशन में लगी भीषण आग, आधे शहर में ब्लैकआउट, मची अफरा-तफरी

Bilaspur Fire News: बिलासपुर शहर के सबसे बड़े बिजली सब स्टेशन में भीषण आग लग गई। मोपका इलाके में स्थित सब स्टेशन में लगी आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की टीम पहुंची है, वहीं आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। बता दें कि आग के चलते आधे शहर में ब्लैकआउट कियाा गया है। अभी तक जनहानि की सूचना नहीं है।