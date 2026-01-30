30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: अब खाटू श्याम दर्शन हो सकते हैं आसान, सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

CG News: खाटू श्याम जी के फाल्गुन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की यात्रा सुविधा को लेकर राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर रायपुर और झारसुगुड़ा से जयपुर के लिए अस्थायी सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग की है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 30, 2026

जयपुर सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग (photo source- Patrika)

जयपुर सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग (photo source- Patrika)

CG News: खाटू श्याम जी के फाल्गुन मेले के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही यात्रा संबंधी परेशानियों को लेकर ओडिसा से राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर रायपुर एवं झारसुगुड़ा से जयपुर के लिए अस्थायी सीधी विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। अपने पत्र में सांसद बिशी ने उल्लेख किया है कि राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में आयोजित होने वाला फाल्गुन मेला (20 फरवरी से 5 मार्च) देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें हर वर्ष देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।

CG News: इन जिलों के यात्रियों को होती थी परेशानी

पश्चिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में भक्त इस पवित्र धाम की यात्रा करते हैं। उन्होंने बताया कि बलांगीर, कालाहांडी, नुआपड़ा, संबलपुर, झारसुगुड़ा सहित पश्चिम ओडिशा के जिलों और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को जयपुर के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को या तो अत्यधिक भीड़भाड़ वाली ट्रेनों से यात्रा करनी पड़ती है या फिर दिल्ली जैसे महानगरों से समय लेने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और परिवारों को विशेष रूप से परेशानी होती है।

उड़ानों से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

सांसद निरंजन बिशी ने पत्र में कहा है कि फाल्गुन मेला अवधि के दौरान रायपुर और झारसुगुड़ा से जयपुर के लिए विशेष अथवा अस्थायी सीधी उड़ानें शुरू किए जाने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल सुरक्षित और समय-संवेदी यात्रा सुनिश्चित होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय संपर्क और जन-केंद्रित विमानन सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह पहल केंद्र सरकार की उड़ान (UDAN) योजना, सुगम यात्रा और समावेशी क्षेत्रीय विकास के उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप है।

CG News: अंत में सांसद बिशी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आग्रह किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर विचार कर संबंधित विभागों और एयरलाइंस को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की सकारात्मक पहल से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और जन-हितैषी शासन की भावना और सुदृढ़ होगी।

राज्यसभा सांसद निरंजन बीसी के इस प्रयास हेतु पश्चिम ओड़िशा के श्याम प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया है। वहीं श्याम मंदिर ट्रस्ट कांटाभांजी एवं श्याम मंदिर नव युवक संघ, श्याम मित्र मंडल कांटाभांजी, श्याम मित्र मंडल बागोमुंडा, मारवाड़ी युवा मंच विकास शाखा ने सांसद राज्यसभा निरंजन बीसी का आभार व्यक्त किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 05:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: अब खाटू श्याम दर्शन हो सकते हैं आसान, सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Land Rate: घर खरीदना हुआ और भी मुश्किल! जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी, जानें कितने प्रतिशत तक बढ़े रेट

जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: सिरपुर महोत्सव में CM साय देंगे लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, मिलेगा लाभ

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai
रायपुर

वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें List

Transfer (photo-patrika)
रायपुर

रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर रोक!

रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर रोक(photo-AI)
रायपुर

Weather Update: पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री! 2 फरवरी से छत्तीसगढ़ में ठंड का असर फिर होगा तेज, कोहरे के बढ़ेंगे आसार

Weather Update (फोटो- पत्रिका)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.