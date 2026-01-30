CG News: अब खाटू श्याम दर्शन हो सकते हैं आसान, सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

जयपुर सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग (photo source- Patrika)
CG News: खाटू श्याम जी के फाल्गुन मेले के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही यात्रा संबंधी परेशानियों को लेकर ओडिसा से राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर रायपुर एवं झारसुगुड़ा से जयपुर के लिए अस्थायी सीधी विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। अपने पत्र में सांसद बिशी ने उल्लेख किया है कि राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में आयोजित होने वाला फाल्गुन मेला (20 फरवरी से 5 मार्च) देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें हर वर्ष देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।
पश्चिम ओडिशा और छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में भक्त इस पवित्र धाम की यात्रा करते हैं। उन्होंने बताया कि बलांगीर, कालाहांडी, नुआपड़ा, संबलपुर, झारसुगुड़ा सहित पश्चिम ओडिशा के जिलों और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों के श्रद्धालुओं को जयपुर के लिए सीधी हवाई कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को या तो अत्यधिक भीड़भाड़ वाली ट्रेनों से यात्रा करनी पड़ती है या फिर दिल्ली जैसे महानगरों से समय लेने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, जिससे बुजुर्गों, महिलाओं और परिवारों को विशेष रूप से परेशानी होती है।
सांसद निरंजन बिशी ने पत्र में कहा है कि फाल्गुन मेला अवधि के दौरान रायपुर और झारसुगुड़ा से जयपुर के लिए विशेष अथवा अस्थायी सीधी उड़ानें शुरू किए जाने से श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न केवल सुरक्षित और समय-संवेदी यात्रा सुनिश्चित होगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन, क्षेत्रीय संपर्क और जन-केंद्रित विमानन सेवाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह पहल केंद्र सरकार की उड़ान (UDAN) योजना, सुगम यात्रा और समावेशी क्षेत्रीय विकास के उद्देश्यों के पूर्णतः अनुरूप है।
CG News: अंत में सांसद बिशी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से आग्रह किया है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव की व्यवहारिकता पर विचार कर संबंधित विभागों और एयरलाइंस को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की सकारात्मक पहल से ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लाखों श्रद्धालुओं को लाभ मिलेगा और जन-हितैषी शासन की भावना और सुदृढ़ होगी।
राज्यसभा सांसद निरंजन बीसी के इस प्रयास हेतु पश्चिम ओड़िशा के श्याम प्रेमियों ने हर्ष व्यक्त किया है। वहीं श्याम मंदिर ट्रस्ट कांटाभांजी एवं श्याम मंदिर नव युवक संघ, श्याम मित्र मंडल कांटाभांजी, श्याम मित्र मंडल बागोमुंडा, मारवाड़ी युवा मंच विकास शाखा ने सांसद राज्यसभा निरंजन बीसी का आभार व्यक्त किया।
