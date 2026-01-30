CG News: अब खाटू श्याम दर्शन हो सकते हैं आसान, सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

CG News: खाटू श्याम जी के फाल्गुन मेले के दौरान श्रद्धालुओं को हो रही यात्रा संबंधी परेशानियों को लेकर ओडिसा से राज्यसभा सांसद निरंजन बिशी ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर रायपुर एवं झारसुगुड़ा से जयपुर के लिए अस्थायी सीधी विमान सेवा शुरू करने की मांग की है। अपने पत्र में सांसद बिशी ने उल्लेख किया है कि राजस्थान स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में आयोजित होने वाला फाल्गुन मेला (20 फरवरी से 5 मार्च) देश के प्रमुख धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें हर वर्ष देशभर से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं।