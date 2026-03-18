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Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले में ओएसडी निर्भय साहू गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 30 तक मार्च रिमांड पर

Bharatmala Scam: ईओडब्ल्यू ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होते ही अभनपुर के तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार किया

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रायपुर

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Chandu Nirmalkar

Mar 18, 2026

Bharatmala Project Scam: भारतमाला घोटाला केस में एक्शन जारी, गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपियों से मिला इनपुट

Bharatmala Scam ( Patrika )

bharatmala scam: आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होते ही अभनपुर के तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार किया। साथ ही विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर 30 मार्च तक पूछताछ करने के लिए रिमांड पर लिया है। ( Chhattisgarh News) आरोपी अधिकारी एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे। समन जारी करने के बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

bharatmala scam: अब तक इनकी हो चुकी है गिरफ्तारी

बता दें कि 43 करोड़ रुपए के घोटाले में जमीन दलाल हरमीत सिंह खनूजा, उमान तिवारी,खेमराज कोशले, पुनूराम देशलहरे और कुंदन बघेल, पटवारी दिनेश पटेल लेखराम देवांगन और बसंती घृतलहरे सहित दर्जनभर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया जा चुका है।

जलाशय की जमीन का दोबारा अधिग्रहण

भारतमाला परियोजना सड़क निर्माण के लिए निर्भय कुमार साहू ने पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षडयंत्र कर पटवारी, राजस्व निरीक्षक और जमान दलाल हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी एवं अन्य के साथ मिलकर जमीन का अधिग्रहण किया। सभी ने मिली भगत कर तहसील अभनपुर के ग्राम नायकबांधा, उगेतरा, उरला, भेलवाडीह, टोकरो (तहसील अभनपुर, जिला रायपुर) के प्रभावित भूमि को बैक डेट पर जमीन को कई टुकड़ों में बांट दिया। साथ ही वास्तविक मुआवजा से कई गुना अधिक राशि वितरित की गई।

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Updated on:

18 Mar 2026 02:50 pm

Published on:

18 Mar 2026 02:49 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले में ओएसडी निर्भय साहू गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 30 तक मार्च रिमांड पर

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