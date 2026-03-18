Bharatmala Scam: भारतमाला घोटाले में ओएसडी निर्भय साहू गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 30 तक मार्च रिमांड पर

bharatmala scam: आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू ने भारतमाला परियोजना मुआवजा घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होते ही अभनपुर के तात्कालीन अनुविभागीय अधिकारी निर्भय कुमार साहू को गिरफ्तार किया। साथ ही विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर 30 मार्च तक पूछताछ करने के लिए रिमांड पर लिया है। ( Chhattisgarh News) आरोपी अधिकारी एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे। समन जारी करने के बाद भी उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर विशेष न्यायालय से स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।