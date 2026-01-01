CG News: सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा, तोरण में विभा और कलश में नीलम अव्वल

तोरण, कलश व नेल आर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG News: डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति के तत्वावधान में वार्षिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर तोरण सज्जा, कलश सज्जा, नेल आर्ट एवं केश सज्जा प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
तोरण सज्जा प्रतियोगिता में विभा श्रीवास ने प्रथम, तृषा सिन्हा ने द्वितीय तथा हर्षिता फुटान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कलश सज्जा प्रतियोगिता में नीलम प्रधान प्रथम रहीं, जबकि हर्षिता फुटान ने द्वितीय एवं नमिता फरिकार तथा निकिता ध्रुव ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया।
नेल आर्ट प्रतियोगिता में सिया साहू प्रथम, इंदु एवं करीना टंडन द्वितीय तथा जीत धीवर तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं केश सज्जा प्रतियोगिता में हर्षिता फुटान ने प्रथम, सानिया बेग ने द्वितीय, नमिता फरिकार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि श्वेता देवांगन को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।
