30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा, तोरण में विभा और कलश में नीलम अव्वल

CG News: डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति के तत्वावधान में वार्षिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Jan 30, 2026

तोरण, कलश व नेल आर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

तोरण, कलश व नेल आर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक समिति के तत्वावधान में वार्षिक साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर तोरण सज्जा, कलश सज्जा, नेल आर्ट एवं केश सज्जा प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

तोरण सज्जा प्रतियोगिता में विभा श्रीवास ने प्रथम, तृषा सिन्हा ने द्वितीय तथा हर्षिता फुटान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कलश सज्जा प्रतियोगिता में नीलम प्रधान प्रथम रहीं, जबकि हर्षिता फुटान ने द्वितीय एवं नमिता फरिकार तथा निकिता ध्रुव ने संयुक्त रूप से तृतीय स्थान हासिल किया।

नेल आर्ट प्रतियोगिता में सिया साहू प्रथम, इंदु एवं करीना टंडन द्वितीय तथा जीत धीवर तृतीय स्थान पर रहीं। वहीं केश सज्जा प्रतियोगिता में हर्षिता फुटान ने प्रथम, सानिया बेग ने द्वितीय, नमिता फरिकार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया, जबकि श्वेता देवांगन को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 07:39 pm

Published on:

30 Jan 2026 07:37 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में छात्राओं ने दिखाई रचनात्मक प्रतिभा, तोरण में विभा और कलश में नीलम अव्वल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जेल में ब्वॉय फ्रेंड के साथ प्रेमिका ने इस तरह मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल

जेल में ब्वॉय फ्रेंड के साथ प्रेमिका ने इस तरह मनाया जन्मदिन, वीडियो वायरल
रायपुर

New Trend: टॉप 10 के छात्रों को रेडियो डायग्नोसिस मेडिसिन और पीडियाट्रिक विषय पसंद

New Trend: टॉप 10 के छात्रों को रेडियो डायग्नोसिस मेडिसिन और पीडियाट्रिक विषय पसंद
रायपुर

PM Awas Yojana: गांवों को पक्का घर देने में बलौदाबाजार अव्वल, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल

पीएम आवास निर्माण में बलौदाबाजार अव्वल (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: अब खाटू श्याम दर्शन हो सकते हैं आसान, सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

जयपुर सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Land Rate: घर खरीदना हुआ और भी मुश्किल! जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी, जानें कितने प्रतिशत तक बढ़े रेट

जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.