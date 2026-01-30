30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

PM Awas Yojana: गांवों को पक्का घर देने में बलौदाबाजार अव्वल, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों को पूरा कर बलौदाबाजार जिले ने छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 30, 2026

पीएम आवास निर्माण में बलौदाबाजार अव्वल (photo source- Patrika)

पीएम आवास निर्माण में बलौदाबाजार अव्वल (photo source- Patrika)

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) केंद्र सरकार की शुरू की गई एक हाउसिंग स्कीम है, जिसका मकसद गांव के बेघर लोगों को पक्का घर देना है। इस स्कीम के तहत, कच्चे घरों या बिना छत वाले घरों में रहने वाले परिवारों को सभी ज़रूरी सुविधाओं वाले पक्के घर बनाने के लिए पैसे की मदद दी जाती है।

PM Awas Yojana: प्रथम स्थान पर बलौदाबाजार

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले ने अपनी उपलब्धियों में एक और मील का पत्थर जोड़ लिया है। जिले ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत एक अहम उपलब्धि हासिल की है। बलौदाबाजार-भाटापारा जिला 2025-26 के टारगेट को हासिल करने में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पहले स्थान पर है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन और जिला पंचायत CEO के नेतृत्व में, जिले ने न केवल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मंज़ूरी में तेज़ी लाई है, बल्कि ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने का भी रिकॉर्ड बनाया है। 2025-26 में कुल 26,843 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गई है, जिनमें से 24,313 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए पहली किस्त जारी की जा चुकी है, 20,480 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, और 15,120 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्लिंथ लेवल तक पूरे हो चुके हैं।

सर्वाधिक प्लिंथ निर्माण

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 15 हजार 120 घरों का काम प्लिंथ लेवल तक पूरा हो चुका है, जो राज्य के किसी भी जिले के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। 26 हजार 439 घरों का FTO हो चुका है, जिसमें से 24 हजार 313 लाभार्थियों के अकाउंट में पहली किस्त सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो चुकी है। कुल मंज़ूर घरों में से 20 हजार 480 घरों का काम शुरू हो चुका है और 139 घर पूरे हो चुके हैं, जो प्रशासन की मुस्तैदी और गांव वालों के जोश को दिखाता है। PM जनमन योजना के तहत भी जिले में प्राथमिकता से काम करवाकर 25 पात्र लाभार्थियों के घर मंज़ूर किए गए हैं और सभी के 100% घर पूरे हो चुके हैं।

रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण

PM Awas Yojana: जिले को पानी बचाने के लिए दूसरा सबसे बड़ा नेशनल अवॉर्ड मिला है, यह खास बात खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-ग्रामीण) के लाभार्थियों को मिली है। इस स्कीम के तहत, पूरे हो चुके घरों में 15,260 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यह कामयाबी जिले के हज़ारों परिवारों के पक्के घर के सपने को सच कर रही है। इससे न सिर्फ़ गांव का विकास तेज़ी से हो रहा है, बल्कि आस-पास रोज़गार के मौके भी बन रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 06:23 pm

Published on:

30 Jan 2026 06:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / PM Awas Yojana: गांवों को पक्का घर देने में बलौदाबाजार अव्वल, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: अब खाटू श्याम दर्शन हो सकते हैं आसान, सांसद ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा पत्र

जयपुर सीधी फ्लाइट शुरू करने की मांग (photo source- Patrika)
रायपुर

CG Land Rate: घर खरीदना हुआ और भी मुश्किल! जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी, जानें कितने प्रतिशत तक बढ़े रेट

जमीन की नई गाइडलाइन दर जारी (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: सिरपुर महोत्सव में CM साय देंगे लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात, मिलेगा लाभ

Chhattisgarh news, chhattisgarh cm vishnudeo sai
रायपुर

वाणिज्यिक कर विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें List

Transfer (photo-patrika)
रायपुर

रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर रोक!

रोलिंग पेपर और स्मोकिंग कोन पर रोक(photo-AI)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.