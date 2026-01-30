PM Awas Yojana: गांवों को पक्का घर देने में बलौदाबाजार अव्वल, छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में 15 हजार 120 घरों का काम प्लिंथ लेवल तक पूरा हो चुका है, जो राज्य के किसी भी जिले के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। 26 हजार 439 घरों का FTO हो चुका है, जिसमें से 24 हजार 313 लाभार्थियों के अकाउंट में पहली किस्त सफलतापूर्वक ट्रांसफर हो चुकी है। कुल मंज़ूर घरों में से 20 हजार 480 घरों का काम शुरू हो चुका है और 139 घर पूरे हो चुके हैं, जो प्रशासन की मुस्तैदी और गांव वालों के जोश को दिखाता है। PM जनमन योजना के तहत भी जिले में प्राथमिकता से काम करवाकर 25 पात्र लाभार्थियों के घर मंज़ूर किए गए हैं और सभी के 100% घर पूरे हो चुके हैं।