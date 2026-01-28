Officer Suspended: साय सरकार का बड़ा एक्शन! इस मामले में 3 अधिकारियों को किया निलंबित

साय सरकार ने 3 अफसरों को किया सस्पेंड (photo source- Patrika)
Officer Suspended: छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने रिश्वतखोरी के एक मामले में सूरजपुर जिले के प्रेमनगर सबडिवीजन में रूरल मैकेनिकल सर्विसेज के असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकांत तिवारी और सुकमा जिले के छिंदगढ़ के डिप्टी इंजीनियर प्रदीप कुमार बघेल को सस्पेंड कर दिया है।
गौरतलब है कि हाल ही में एंटी-करप्शन ब्यूरो ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में रूरल मैकेनिकल सर्विसेज सब-डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकांत तिवारी और सुकमा जिले के छिंदगढ़ के डिप्टी इंजीनियर प्रदीप कुमार बघेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों अधिकारियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।
पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार करप्शन के प्रति जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी अपना रही है। डिपार्टमेंट में किसी भी लेवल पर गड़बड़ी, रिश्वतखोरी या पावर का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पक्का करना सरकार की टॉप प्रायोरिटी है।
आयुष डिपार्टमेंट के स्पेशलिटी क्लिनिक, CHC बिल्हा के डिस्पेंसरी अटेंडेंट कृष्ण कुमार वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर लंबे समय तक काम से गायब रहने का आरोप है। डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर ने सस्पेंशन जारी किया है। सस्पेंशन पीरियड के दौरान उनका हेडक्वार्टर आयुर्वेद डिस्पेंसरी, जीवरा होगा।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग