Officer Suspended: साय सरकार का बड़ा एक्शन! इस मामले में 3 अधिकारियों को किया निलंबित

गौरतलब है कि हाल ही में एंटी-करप्शन ब्यूरो ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर में रूरल मैकेनिकल सर्विसेज सब-डिवीजन के असिस्टेंट इंजीनियर ऋषिकांत तिवारी और सुकमा जिले के छिंदगढ़ के डिप्टी इंजीनियर प्रदीप कुमार बघेल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। दोनों अधिकारियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया और छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज रूल्स के तहत दोनों अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया।