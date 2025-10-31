मुआवजे की फाइल में रिश्वतखोरी का बड़ा खेल, दरभा में घूस लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया पर्दाफाश

पीड़ित के बड़े भाई साहन बघेल ने मामले की शिकायत एसीबी, जगदलपुर कार्यालय में की। शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने उप पुलिस अधीक्षक रमेश मरकाम के नेतृत्व में जाल बिछाया। गुरुवार को जब आरोपी कर्मचारी पीड़ित से 25 रुपए हजार की अंतिम किस्त ले रहा था, तभी एसीबी की टीम ने मौके पर दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। मौके से रिश्वत की रकम और संबंधित साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं।