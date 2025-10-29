CG News: बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, खड़ी फसलें हुई तबाह, की गई मुआवजे की मांग

खेतों में पानी भरने से धान की बाली सड़ चुकी है। जिन किसानों ने फसल बीमा कराया था वे अब बीमा कंपनी से मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसानों ने बताया कि कटाई योग्य फसल पूरी तरह गिर चुकी है जिससे मजदूरी और परिवहन खर्च भी बढ़ गया है। किसानों ने कहा कि यदि प्रशासन और बीमा कंपनी जल्द सर्वे नहीं करती तो नुकसान की भरपाई नामुमकिन हो जाएगी। किसानों ने शासन से मांग की है कि क्षेत्र का त्वरित सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। जिन किसानों का बीमा नहीं है उन्हें भी आपदा राहत निधि से सहायता दी जाए।