7 सालों से नहीं मिला फसल बीमा का फायदा! बीमा कटौती जारी, लाभ से वंचित किसान…

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। गरुवार को बड़ी संख्या में इन किसानों ने कृषि कार्यालय कोयलीबेड़ा पहुंचकर इस समस्या को अधिकारियों के सामने रखा। किसानों ने बताया कि वे हर वर्ष लेम्प्स कोयलीबेड़ा से कृषि ऋण लेते हैं। जिस पर फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम की राशि नियमित रूप से काट ली जाती है, लेकिन वर्ष 2018-19 के बाद से अब तक उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है।