कांकेर

7 सालों से नहीं मिला फसल बीमा का फायदा! बीमा कटौती जारी, लाभ से वंचित किसान…

CG News: फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। गरुवार को बड़ी संख्या में इन किसानों ने कृषि कार्यालय कोयलीबेड़ा पहुंचकर इस समस्या को अधिकारियों के सामने रखा।

कांकेर

Shradha Jaiswal

Oct 04, 2025

CG News: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलने के कारण क्षेत्र के किसानों में आक्रोश है। गरुवार को बड़ी संख्या में इन किसानों ने कृषि कार्यालय कोयलीबेड़ा पहुंचकर इस समस्या को अधिकारियों के सामने रखा। किसानों ने बताया कि वे हर वर्ष लेम्प्स कोयलीबेड़ा से कृषि ऋण लेते हैं। जिस पर फसल बीमा के नाम पर प्रीमियम की राशि नियमित रूप से काट ली जाती है, लेकिन वर्ष 2018-19 के बाद से अब तक उन्हें बीमा का लाभ नहीं मिल पाया है।

CG News: लाभ नहीं मिलने पर जताया आक्रोश

किसानों का कहना है कि बीते वर्षों में सूखा, बेमौसम बारिश और कीटों के प्रकोप से उनकी फसलें लगातार प्रभावित हुईं, लेकिन बीमा राशि न मिलने से वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। इस कारण उन्हें खेती का खर्च उठाना भी मुश्किल हो रहा है। इस मौके पर ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शिशिर विश्वास ने किसानों को फसल बीमा क्लेम करने की प्रक्रिया बताई।

उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उच्च कार्यालय तक भेजा जाएगा और मामले पर उचित कार्यवाही की जाएगी। किसानों की इस सामूहिक पहल में प्रमुख रूप से फूलसिंग उसेंडी, बसंत ध्रुव, हेमा हुपेंडी, लकेश्वर ध्रुव, सनकु उसेंडी, धनाजु कोवाची, लालसाय, रामनाथ सहित सैकड़ों कृषक मौजूद रहे।

Published on:

04 Oct 2025 05:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / 7 सालों से नहीं मिला फसल बीमा का फायदा! बीमा कटौती जारी, लाभ से वंचित किसान…

