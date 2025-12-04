CG News: खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 1.95 करोड़ रुपए मंजूर

खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशी की खबर (photo source- Patrika)
CG News: खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है अब उन्हें अभ्यास के लिए कही दूर नहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। शहर के बीचो-बीच नगर पालिका मिनी स्टेडियम बनाने जा रहा है। इसके लिये शासन ने 1.95 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर करते हुए अपनी हरी झंडी दे दी है।
विधायक लता उसेंडी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल व उपाध्यक्ष जसकेतु के सफल प्रयासों से शहर वासियों को मिनी स्टेडियम फुटबाल मैदान मिलने जा रहा है, जिसमें खेल अभ्यास कर सकेंगे अभी तक खिलाड़ियों को फुटबॉल खेल के लिए कोई भी स्टेडियम नहीं था। जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे वही खिलाड़ियों व खेल प्रमियों के द्वारा वर्षों से पृथक से मिनी स्टेडियम बनाने की मांग की जाती रही है।
CG News: युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेगा। शासन ने 1.95 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है नगर पालिका परिषद कोण्डागांव के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे ने कहा कि, मिनी स्टेडियम बनाने के लिए नगर पालिका परिषद को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया है। जल्दी ही टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी एवं निर्माण कार्य को एक वर्ष के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
