CG News: खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 1.95 करोड़ रुपए मंजूर

विधायक लता उसेंडी, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल व उपाध्यक्ष जसकेतु के सफल प्रयासों से शहर वासियों को मिनी स्टेडियम फुटबाल मैदान मिलने जा रहा है, जिसमें खेल अभ्यास कर सकेंगे अभी तक खिलाड़ियों को फुटबॉल खेल के लिए कोई भी स्टेडियम नहीं था। जिससे समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे वही खिलाड़ियों व खेल प्रमियों के द्वारा वर्षों से पृथक से मिनी स्टेडियम बनाने की मांग की जाती रही है।