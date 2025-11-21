ACB Action: भ्रष्टाचार का भंडाफोड़: नगर पालिका इंजीनियर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस

ACB Action: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। नगर पालिका गरियाबंद में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार अजय गायकवाड़ ने इंजीनियर पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई की।