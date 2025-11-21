Patrika LogoSwitch to English

गरियाबंद

ACB Action: भ्रष्टाचार का भंडाफोड़: नगर पालिका इंजीनियर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस

Breaking News: गरियाबंद जिले से भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। नगर पालिका गरियाबंद में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी को एसीबी की टीम ने 30 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Nov 21, 2025

ACB Action: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। नगर पालिका गरियाबंद में पदस्थ इंजीनियर संजय मोटवानी को एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ठेकेदार अजय गायकवाड़ ने इंजीनियर पर रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके आधार पर टीम ने ट्रैप कार्रवाई की।

जानकारी के मुताबिक, ठेकेदार अजय गायकवाड़ ने नगर पालिका का टेंडर लेकर काम पूरा कर लिया था। काम पूरा होने के 6-7 महीने बाद जब उन्होंने बिल पास कराने की प्रक्रिया शुरू की, तो इंजीनियर ने उसमें गड़बड़ी बताकर 50% कमीशन की मांग कर दी। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने रायपुर ACB से संपर्क किया।

ACB Action: ट्रैप में फंसे इंजीनियर

शिकायत की पुष्टि के बाद ACB की टीम ने शुक्रवार सुबह ट्रैप लगाया। इंजीनियर मोटवानी को कार में रिश्वत लेते ही पकड़ लिया गया। टीम ने मौके पर ही रिश्वत की रकम बरामद कर ली। कार्रवाई इतनी तेज थी कि आरोपी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

प्रशासनिक हलकों में हड़कंप

गिरफ्तारी के बाद ACB की टीम आरोपी इंजीनियर को नगर पालिका कार्यालय लेकर गई, जहां उससे प्राथमिक पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह घटना नगर पालिका में मचे भ्रष्टाचार पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है।

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / ACB Action: भ्रष्टाचार का भंडाफोड़: नगर पालिका इंजीनियर 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस

