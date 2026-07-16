धमतरी में अजीबोगरीब घटना, स्कूली छात्र ने 11 साथियों को दांत से काटा

Student Bites Classmates: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। ग्राम सिलौटी स्थित एक शासकीय स्कूल में कक्षा 11वीं के एक छात्र ने अपने ही 11 सहपाठियों को दांतों से काट लिया। घटना के बाद स्कूल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रभावित छात्रों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई है।