धमतरी के इस गांव को बनाया जाएगा नगर पंचायत! CM साय बोले- आबादी बढ़ गई है, जल्द होगी घोषणा

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीग्राम की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए आने वाले समय में इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि नगर पंचायत बनने से क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी और बुनियादी सुविधाएं और बेहतर होंगी। यह कदम इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।