धमतरी के इस गांव को बनाया जाएगा नगर पंचायत! CM साय बोले- आबादी बढ़ गई है, जल्द होगी घोषणा

Chhattisgarh Breaking News(photo-patrika)
Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीग्राम की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए आने वाले समय में इसे नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में खुशी और उत्साह का माहौल है। लोगों को उम्मीद है कि नगर पंचायत बनने से क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी आएगी और बुनियादी सुविधाएं और बेहतर होंगी। यह कदम इलाके के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पवित्र छत्तीग्राम की भूमि पर आयोजित चंद्रनाहु, कुर्मी-क्षत्रिय समुदाय के दो दिवसीय केंद्रीय स्तरीय मेगा सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज के लोगों को संबोधित करते हुए आयोजन की सराहना की। सीएम ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि हमें समाज द्वारा इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। उन्होंने समुदाय के संगठित प्रयासों को सराहा और कहा कि ऐसे आयोजन समाज और राष्ट्र दोनों को मजबूत करते हैं।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीग्राम में जनसंख्या और विकास गतिविधियों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए आने वाले समय में छत्तीग्राम को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद स्थानीय लोगों में उत्साह देखा गया और उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया।
नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, सड़क, पानी, बिजली और शहरी विकास योजनाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस घोषणा का स्वागत किया है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई समाज इस तरह संगठित होता है, तो वह न केवल अपने विकास को गति देता है बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने समुदाय के प्रयासों की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दीं। सीएम की घोषणा के बाद छत्तीग्राम क्षेत्र में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनने से क्षेत्र का तेजी से विकास होगा और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
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