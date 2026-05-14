Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में बिक रही मिलावटी शराब, दुकान के कर्मचारी ही निकले आरोपी, चार की हुई गिरफ्तारी

सरकारी शराब दुकान के सेल्समैन भागवत वर्मा और त्रिलोक यादव दुकान से शराब निकालकर उसमें मिलावट करते थे और फिर उसे अवैध तरीके से पैक कर दोबारा बिक्री के लिए खपाते थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कर्मचारी होने का फायदा उठाकर सरकारी शराब दुकान से शराब बाहर निकालते थे। इसके बाद किराए के मकान में उसमें पानी मिलाकर रीफिलिंग और बॉटलिंग की जाती थी और फिर उसी को दुकान सहित अन्य माध्यमों से खपाया जाता था। बताया जा रहा है कि इस अवैध कारोबार से आरोपी लाखों रुपए का अतिरिक्त लाभ कमा रहे थे।